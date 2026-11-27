Prudential Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam mở rộng phiên bản trực tuyến của chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching đến TP.HCM.

Tại điểm đến đầu tiên là Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, chương trình được giới thiệu đến gần 2.000 học sinh khối 3, 4, 5. Chương trình giúp các em tiếp cận kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính thông qua bài học cùng hoạt động trải nghiệm nền tảng trực tuyến.

Sự kết hợp giữa hoạt động tại trường và nền tảng trực tuyến giúp trẻ tiếp cận, thực hành bài học tài chính từ tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời khuyến khích phụ huynh hỗ trợ con trong quá trình hình thành thói quen tài chính. Hoạt động thuộc hành trình “Trao gửi yên tâm” nhân dấu mốc 27 năm Prudential đồng hành cùng Việt Nam, tiếp nối sáng kiến hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực và nâng cao khả năng chủ động cho mỗi cá nhân.

Trang bị kỹ năng tài chính cho trẻ trong thế giới số hóa

Khi trẻ em sớm tiếp xúc với mua sắm, thanh toán và dịch vụ trong môi trường số, việc hiểu giá trị đồng tiền, biết đưa ra lựa chọn tài chính phù hợp trở thành kỹ năng quan trọng. Từ việc phân biệt giữa điều mình cần và điều mình muốn, biết tiết kiệm đến cân nhắc khi chi tiêu, bài học này có thể góp phần hình thành thói quen tài chính lành mạnh cho trẻ trong tương lai.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định nhận quà tặng từ chương trình.

Theo báo cáo kết quả đánh giá năng lực tài chính PISA 2022 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) công bố năm 2024, trong gần 100.000 học sinh 15 tuổi tại 20 quốc gia và nền kinh tế tham gia đánh giá, có trung bình 18% học sinh tại các nền kinh tế này chưa đạt mức năng lực tài chính cơ bản. Kết quả cho thấy việc trang bị kiến thức và kỹ năng tài chính từ sớm giúp người trẻ từng bước xây dựng thói quen đưa ra quyết định phù hợp trong cuộc sống.

Cha-Ching: Từ lớp học đến trải nghiệm trực tuyến

Cha-Ching là chương trình giáo dục tài chính dành cho trẻ 7-12 tuổi, do Quỹ Prudence phát triển cùng Cartoon Network Asia và Tiến sĩ Alice Wilder - chuyên gia giáo dục trẻ em từng đoạt giải Emmy. Chương trình tập trung vào 4 kỹ năng cốt lõi gồm kiếm tiền, tiết kiệm, tiêu tiền và quyên góp, thông qua nhân vật hoạt hình, trò chơi tương tác, tình huống gần gũi với trẻ.

Đại diện Prudential Việt Nam tặng quà cho các em học sinh.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, học sinh khối 3, 4, 5 được khám phá khái niệm tài chính cơ bản và thực hành đưa ra lựa chọn phù hợp lứa tuổi. Thông qua đó, các em có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng tiền, cân nhắc giữa nhu cầu và mong muốn, hình thành thói quen tiết kiệm, biết chia sẻ với người xung quanh.

Với nền tảng Cha-Ching trực tuyến, bài học có thể được khám phá và thực hành ngoài lớp học, giúp trẻ tiếp cận kiến thức tài chính qua tình huống hàng ngày, đồng thời tạo thêm cơ hội để phụ huynh đồng hành, hướng dẫn con vận dụng điều đã học vào thực tế.

Các em học sinh tìm hiểu về nền tảng Cha-Ching trên máy tính.

Việc tiếp tục đưa chương trình đến TP.HCM góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tài chính đến nhiều học sinh hơn, kết nối việc học tại trường với trải nghiệm thực tế trong gia đình.

Gần 7 năm đưa kiến thức tài chính đến học sinh Việt Nam

Triển khai từ năm 2019, đến nay, chương trình tiếp cận hơn 172.000 học sinh và hơn 5.300 giáo viên tại 506 trường thuộc 15 tỉnh, thành phố. Qua đó, chương trình từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cho trẻ em Việt Nam.

Học sinh 3 khối cùng tham gia hoạt động.

Trong năm học 2024-2025, cuộc thi “Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay” cũng thu hút 25.000 học sinh tham gia, ghi nhận 47 sáng kiến quản lý tài chính hữu ích cho cộng đồng. Cuộc thi khuyến khích trẻ vận dụng kiến thức đã học vào các ý tưởng và hành động thiết thực.

Ông Conor M. O’Neill, Phó tổng giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Trong 27 năm đồng hành Việt Nam, Prudential luôn hướng đến những đóng góp có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Với Cha-Ching, chúng tôi mong muốn giúp trẻ em tiếp cận kiến thức và kỹ năng tài chính từ sớm. Việc mở rộng chương trình trên nền tảng trực tuyến giúp các em tiếp tục học hỏi và thực hành ngoài lớp học, để kiến thức tài chính từng bước trở thành kỹ năng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một phần trong hành trình ‘Trao gửi yên tâm’, nơi Prudential tiếp tục đầu tư vào nền tảng giúp thế hệ trẻ chủ động và vững vàng hơn trong tương lai”.

Ông Conor M. O’Neill phát biểu tại sự kiện.

Trong thời gian tới, Prudential Việt Nam cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục đưa Cha-Ching đến nhiều địa phương, kết hợp hoạt động trực tiếp và trải nghiệm trực tuyến nhằm mang kiến thức, kỹ năng tài chính đến gần hơn với trẻ em cùng gia đình.