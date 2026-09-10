Prudential lan tỏa thông điệp gìn giữ điều quý giá trong cuộc sống

Chiến dịch “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá” của Prudential Việt Nam gợi nhắc mỗi người về những giá trị cần được bảo vệ, từ gia đình, sức khỏe đến tương lai tài chính.

Điều quý giá nhất trong cuộc sống có thể thay đổi theo từng giai đoạn, từ khát vọng cá nhân đến gia đình, sức khỏe và tương lai. Dù câu trả lời mỗi lúc một khác, mong muốn gìn giữ những điều trân quý vẫn luôn hiện hữu.

Với chiến dịch “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, Prudential Việt Nam khuyến khích mỗi người nhận ra điều mình trân quý và chủ động bảo vệ trước những biến chuyển của cuộc sống.

Điều quý giá không cố định, nhưng luôn cần được gìn giữ

Trở về từ lễ kỷ niệm 15 năm tốt nghiệp cấp 3, Hoàng Nam (TP.HCM) nhớ lại những năm tháng đôi mươi, khi sự nghiệp và những chuyến đi trải nghiệm là ưu tiên. Mọi năng lượng anh dành ra đều hướng về mục tiêu khẳng định bản thân và tự chủ tài chính.

Bước sang tuổi 35 và trở thành cha của hai đứa trẻ, câu trả lời cho "điều quan trọng nhất" của anh Nam dần thay đổi. Giờ đây, sức khỏe của các con, sự bình an của cha mẹ và nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình là những điều anh quan tâm.

Câu chuyện của anh Nam là hành trình trưởng thành, khi "điều quý giá" lớn dần theo mỗi cột mốc từ khát vọng bản thân đến tổ ấm, sức khỏe và tương lai gia đình. "Điều quý giá" có thể đổi thay, nhưng càng trưởng thành, mỗi cá nhân càng hiểu rằng những gì trân quý cũng là điều cần được chủ động gìn giữ.

Mỗi giai đoạn cuộc đời mang đến những ưu tiên khác nhau, nhắc nhở mỗi người nhìn lại giá trị thực sự muốn gìn giữ.

Thực tế, người Việt ngày càng ý thức rõ về việc chuẩn bị cho tương lai. Theo khảo sát Chỉ số Yên tâm Tài chính (Prudential Financial Wellbeing Index) mới nhất, 91% người Việt cho biết đã chủ động thiết lập quỹ dự phòng và 93% đã bắt đầu kế hoạch hưu trí. Tuy nhiên, chỉ 45% thực sự cảm thấy tự tin trước những biến cố tài chính bất ngờ.

Những con số cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và hành động bảo vệ vẫn còn hiện hữu. Từ đó, Prudential Việt Nam khởi động chiến dịch “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, bắt đầu bằng câu hỏi “Điều gì là quý giá nhất với bạn?”.

Từ một câu hỏi cảm xúc đến những điểm chạm giữa đời sống

Câu hỏi ấy được lan tỏa trước tiên qua màn trình chiếu ngoài trời tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Giữa không gian đô thị hối hả, Prudential không giữ vai trò “người nói”, mà trở thành “người lắng nghe”, khuyến khích mỗi người gọi tên điều mình trân quý.

Từ đó, Prudential tiếp nối bằng thước phim thương hiệu, đưa người xem đi qua những lát cắt quen thuộc của đời người từ tuổi trẻ, đến khi trưởng thành và bắt đầu dành nhiều ưu tiên hơn cho gia đình, sức khỏe và tương lai.

Nếu những điểm chạm trước khuyến khích mỗi người dừng lại và suy ngẫm, thì hoạt động tiếp theo đưa sự chiêm nghiệm ấy đến gần hơn với đời sống gia đình. Ngày hội "Cùng con gìn giữ điều quý giá" diễn ra vào 12-13/9 tại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, với các hoạt động tương tác giúp cha mẹ và con thêm gắn kết, cùng khám phá những điều quý giá trên hành trình trưởng thành.

Ngày hội "Cùng con gìn giữ điều quý giá" mang đến không gian để các gia đình cùng trải nghiệm và trò chuyện về những điều quan trọng nhất.

Sau ngày hội, mạch cảm xúc sẽ được nối dài vào tháng 10 với không gian trải nghiệm kết hợp nghệ thuật và công nghệ, giúp người tham dự khám phá "Khoảng trống Bảo vệ" qua các khía cạnh sức khỏe, tương lai con và truyền thừa di sản. Qua những trải nghiệm đa giác quan, Prudential khuyến khích mỗi người nhận diện điều quý giá và chủ động chuẩn bị giải pháp bảo vệ phù hợp.

Prudential thu hẹp khoảng cách giữa "điều quý giá" và "điều cần được bảo vệ"

Các hoạt động được thiết kế thành một hành trình liền mạch, đưa mỗi người từ việc nhận diện "điều quý giá" đến chủ động lập kế hoạch để gìn giữ những điều quan trọng nhất. Qua đó, Prudential mong muốn thu hẹp "khoảng trống Bảo vệ" - khoảng cách giữa những gì mỗi người biết mình cần bảo vệ và hành động cụ thể để chuẩn bị cho tương lai.

Chia sẻ về cam kết đồng hành lâu dài này, ông Phùng Bá Khang, Phó tổng giám đốc khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam, cho biết: “Bằng cách thu hẹp những khoảng trống trong bảo vệ, Prudential cam kết tiếp tục đồng hành để khách hàng yên tâm trước những biến động và vững tâm vun đắp những điều quan trọng trong cuộc sống”.

Gắn bó với thị trường Việt Nam gần 27 năm, Prudential không chỉ khẳng định vị thế bằng nền tảng tài chính vững chắc mà còn liên tục được ghi nhận về mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng.

Với “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, Prudential tiếp tục mở rộng vai trò của mình từ doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính trở thành bạn đồng hành mỗi gia đình trên hành trình nhận diện, chuẩn bị và gìn giữ những giá trị quan trọng.

Độc giả muốn tìm hiểu thêm về chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá" và các hoạt động sắp tới có thể truy cập tại đây.