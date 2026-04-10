Khảo sát 7.707 người châu Á: Chỉ 46% sẵn sàng cho cú sốc tài chính lớn

Theo khảo sát Prudential thực hiện trên 7.707 người châu Á, chỉ 46% khẳng định tự tin đối mặt những chi phí lớn và bất ngờ, dù có tới 68% duy trì thói quen tiết kiệm mỗi tháng.

Sự đối lập này cho thấy một thực tế đáng chú ý: Dù việc tiết kiệm đều đặn mang lại cảm giác yên tâm về ngắn hạn, điều này chưa chắc đã phản ánh mức độ sẵn sàng dài hạn của cá nhân và gia đình trong việc chống chịu các cú sốc tài chính lớn cũng như theo đuổi các mục tiêu cá nhân.

Nền tảng tốt nhưng chưa vững chãi

Thực trạng này được chỉ ra trong khảo sát gần đây do Tập đoàn Prudential thực hiện tại nhiều thị trường châu Á. Dựa trên khảo sát làm nền tảng cho chỉ số an sinh tài chính đầu tiên của Prudential, nhóm người trưởng thành 18-35 tuổi đạt điểm an sinh tài chính tổng thể cao nhất khu vực, với 59,8/100 điểm. Trong khi đó, số điểm này có xu hướng giảm dần ở các nhóm tuổi lớn hơn, xuống 58,2 điểm ở nhóm 36-49 tuổi và 57,7 điểm ở nhóm 50-60 tuổi.

Dù người trẻ châu Á cho thấy mức độ tự tin cùng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân tương đối tốt ở hiện tại, sự lạc quan này vẫn đi kèm những thách thức ngày càng rõ nét trong việc đảm bảo an toàn và tự do tài chính dài hạn.

Trong nhóm 18-35 tuổi, gần 30% bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng quản lý và ứng phó với những rủi ro tài chính, trong khi 35% cho rằng bản thân sẽ phải tiếp tục tạo ra thu nhập khi bước vào tuổi nghỉ hưu, trước những lo ngại liên quan đến sự ổn định nghề nghiệp và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Thực tế này cho thấy sự song hành giữa “tự tin hôm nay” và “bất an cho tương lai”, qua đó làm lộ rõ một khoảng trống trong cách người trẻ tiếp cận và chuẩn bị cho kế hoạch tài chính dài hạn.

Không sẵn sàng dù tiết kiệm đều đặn

Báo cáo cũng chỉ ra 67% người tham gia khảo sát duy trì thói quen tiết kiệm hàng tháng. Đây vẫn là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn như giáo dục, hưu trí hay đầu tư. Tuy nhiên, tiết kiệm vốn không được thiết kế để “hấp thụ” các cú sốc tài chính lớn và bất ngờ. Khi rủi ro như bệnh tật, tai nạn hay gián đoạn thu nhập xảy ra, nhiều gia đình buộc phải sử dụng chính các khoản tích lũy dài hạn để xử lý nhu cầu trước mắt. Điều này cho thấy tiết kiệm là cần thiết, nhưng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống tài chính có khả năng bảo vệ mục tiêu.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp bảo vệ - tích lũy, đặc biệt là bảo hiểm, đóng vai trò như một “vùng đệm tài chính” giúp giảm áp lực tức thời, từ đó tránh việc phải “cháy” các quỹ dành cho tương lai, đồng thời giúp người trẻ duy trì sự chủ động với các kế hoạch dài hạn.

Thông qua việc hỗ trợ tài chính kịp thời trong giai đoạn bệnh tật, gián đoạn thu nhập hoặc nhiều rủi ro khác, bảo hiểm nhân thọ giúp các gia đình vượt qua những cú sốc tài chính, tránh sử dụng nguồn lực dành cho mục tiêu dài hạn như giáo dục hay hưu trí, từ đó duy trì khả năng thực hiện kế hoạch, giữ vững quyền tự do lựa chọn.

Khi bảo vệ trở thành ưu tiên song hành tích lũy

Đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ nét này, các doanh nghiệp bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những giải pháp bảo vệ phù hợp từng giai đoạn cuộc sống, đặc biệt với người trẻ.

Với nền tảng vững mạnh từ Prudential plc - tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại châu Á và châu Phi, Prudential Việt Nam nổi bật với các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, phù hợp từng giai đoạn cuộc sống và mục tiêu tài chính.

Trong năm qua, Prudential Việt Nam đã ra mắt loạt giải pháp bảo vệ tài chính mới, gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU Bảo Vệ Tối Đa và sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU Đầu Tư Vững Tiến.

Những sản phẩm này thể hiện cam kết lâu dài của Prudential trong việc củng cố khả năng chống chịu tài chính và mang lại sự yên tâm; từ đó giúp cá nhân và gia đình bảo vệ những giá trị quan trọng hôm nay, đồng thời hướng tới tự do tài chính trong tương lai.

Nền tảng này được củng cố bởi bề dày gần 180 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Prudential với vai trò đối tác đồng hành tin cậy, bảo vệ nhiều thế hệ. Trong năm 2025, tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trên các chỉ số tài chính trọng yếu, với lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới đạt 2.782 triệu USD , tăng 12% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng bền vững này phản ánh hiệu quả hoạt động nhất quán của Prudential trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng về bảo vệ, hưu trí và tích lũy tài sản của khách hàng; qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cá nhân và gia đình trong hành trình xây dựng, bảo vệ, duy trì an sinh tài chính.