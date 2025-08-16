Premier League điều tra CĐV Liverpool

Ban tổ chức Premier League cam kết điều tra việc một CĐV Liverpool buông lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth.

Tuyên bố của Premier League sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Antoine Semenyo thể hiện sự nghiêm túc trong việc xử lý vấn đề này.

Trận khai màn Premier League mùa 2025/26 giữa Liverpool và Bournemouth rạng sáng 16/8 tại Anfield bị phủ bóng bởi một sự cố đáng xấu hổ. Phút 28, khi Antoine Semenyo chuẩn bị thực hiện quả ném biên, tiền đạo của Bournemouth bất ngờ bị một CĐV Liverpool buông lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Semenyo lập tức báo cáo vụ việc với trọng tài Anthony Taylor. Trận đấu bị tạm dừng, trong khi HLV Andoni Iraola (Bournemouth) và Arne Slot (Liverpool) cùng tổ trọng tài trao đổi ngay bên đường biên. Ba phút sau, bóng mới lăn trở lại.

Trang chủ Premier League nêu rõ: “Trận đấu giữa Liverpool FC và AFC Bournemouth bị tạm dừng trong hiệp một sau báo cáo về hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc từ khán đài nhắm vào Antoine Semenyo của Bournemouth”.

"Điều này phù hợp với giao thức chống phân biệt chủng tộc trên sân của Premier League. Sự việc tại Anfield sẽ được điều tra toàn diện. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cầu thủ. Phân biệt chủng tộc không có chỗ trong bóng đá hoặc bất kỳ đâu trong xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan và cơ quan chức năng để đảm bảo các sân vận động là môi trường hòa nhập và chào đón tất cả mọi người”, ban tổ chức Premier League nói thêm.

Theo Sky Sports, một cổ động viên Liverpool đã bị lực lượng an ninh và cảnh sát Merseyside đưa ra khỏi sân ngay trước khi hiệp hai bắt đầu. Premier League và FA cam kết phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc CĐV này, thậm chí CLB Liverpool cũng có thể gặp rắc rối vì để xảy ra sự việc.