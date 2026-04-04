Premier League đẩy giá chuyển nhượng vào cơn sốt

Quy định tài chính mới của Premier League đang bị La Liga cảnh báo có thể tạo ra “bong bóng” chuyển nhượng, kéo cả thị trường châu Âu vào vòng xoáy lạm phát.

Giá các cầu thủ tại Premier League luôn tăng cao.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang đứng trước một bước ngoặt lớn, khi Premier League thông qua các quy định tài chính mới cho phép nhiều CLB chi tiêu vượt xa khả năng thực tế. Động thái này lập tức khiến La Liga phát đi cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ hình thành một “bong bóng” giá cầu thủ.

Javier Gomez, Tổng giám đốc phụ trách doanh nghiệp của La Liga, là người đầu tiên lên tiếng. Ông cho rằng sự thay đổi từ Premier League sẽ khiến giá chuyển nhượng bị đẩy lên mức mất kiểm soát, từ đó tác động dây chuyền đến toàn bộ thị trường.

Nguồn cơn của vấn đề nằm ở quy định mang tên Squad Ratio Cost (SRC). Theo đó, UEFA chỉ cho phép các CLB chi tối đa 70% ngân sách cho đội hình, bao gồm lương, ban huấn luyện và phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Premier League nâng giới hạn này lên 85% đối với các đội không tham dự cúp châu Âu, thậm chí có thể tăng đến 115% trong một số trường hợp đặc biệt.

Thất bại ở Premier League, Antony sang La Liga khoác áo Real Betis.

Về lý thuyết, quy định này nhằm giúp các đội ngoài nhóm dự Champions League, Europa League hay Conference League có thêm cơ hội cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, nó lại mở ra cánh cửa cho việc chi tiêu vượt kiểm soát.

“Nếu một CLB có thể chi tới 120% ngân sách, điều đó đồng nghĩa họ được phép lỗ 20%. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm”, Gomez phân tích. Quan điểm này cũng được Chủ tịch La Liga Javier Tebas đồng tình, khi ông cảnh báo rằng việc chi nhiều hơn thu sẽ tất yếu dẫn đến lạm phát giá cầu thủ.

Theo La Liga, khi các CLB Anh sẵn sàng trả giá cao hơn cho cầu thủ, mặt bằng chung của thị trường sẽ bị kéo lên. Điều này khiến các đội bóng ở những giải đấu khác, đặc biệt là Tây Ban Nha, gặp khó trong việc cạnh tranh hoặc buộc phải trả mức phí không tương xứng với giá trị thực.

Tebas đưa ra ví dụ điển hình về Antony, cầu thủ có mức phí rất cao khi chuyển đến Manchester United nhưng không duy trì được phong độ tương xứng. Trong khi đó, các CLB La Liga thường tiếp cận thị trường theo hướng thận trọng hơn, tránh chi tiêu lãng phí.

Trước nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy này, La Liga khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững triết lý phát triển bền vững. Thay vì chạy đua trên thị trường chuyển nhượng, các đội bóng Tây Ban Nha ưu tiên đào tạo trẻ và giữ chân tài năng sẵn có.

“Chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào con người thay vì chi tiền cho các thương vụ chuyển nhượng”, Gomez nhấn mạnh. Ông dự báo tổng mức đầu tư có thể tăng nhẹ trong thời gian tới, nhưng sẽ không có biến động lớn như Premier League.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid vẫn là những CLB có tiềm lực tài chính mạnh nhất La Liga. Tuy nhiên, ngay cả những đội bóng này cũng phải tính toán cẩn trọng để tránh bị cuốn vào cuộc đua giá không kiểm soát.

Cuộc chiến giữa hai triết lý, chi tiêu mạnh tay của Premier League và sự kiểm soát chặt chẽ của La Liga, đang dần định hình tương lai thị trường chuyển nhượng châu Âu. Và nếu cảnh báo từ Tây Ban Nha trở thành hiện thực, một “bong bóng” tài chính có thể sớm bùng nổ.