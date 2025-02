Premier League cân nhắc rút ngắn kỳ chuyển nhượng

Theo The Telegraph, đề xuất này được đưa ra trong cuộc thảo luận giữa các CLB kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025 kết thúc vào ngày 3/2. Mục tiêu chính nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến các HLV và đội bóng, vốn làm gián đoạn mùa giải đang diễn ra.

Trước đây, Premier League từng đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè trước khi mùa giải bắt đầu vào các năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, quy tắc này sau đó bị hủy bỏ do các giải đấu châu Âu khác vẫn giữ nguyên lịch chuyển nhượng đến cuối tháng 8.

Hiện tại, sự trỗi dậy của Saudi Pro League dần tạo ra ảnh hưởng đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Giải đấu này khả năng sẽ tiếp tục mở cửa toàn bộ kỳ chuyển nhượng theo quy định của FIFA, khiến Premier League phải cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian đóng cửa thị trường của mình.

Vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp của Giám đốc Thể thao 20 CLB Premier League trong tuần này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do các chủ sở hữu và Giám đốc Điều hành quyết định trong cuộc họp cổ đông Premier League sắp tới.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là việc rút ngắn kỳ chuyển nhượng có thể khiến các CLB Anh lép vế trên thị trường chuyển nhượng, giống như những gì xảy ra vào năm 2018 và 2019. Khi đó, các CLB Premier League gặp bất lợi vì không thể tiếp tục mua sắm, trong khi các đối thủ ở châu Âu vẫn còn thời gian điều chỉnh đội hình và ép giá khi đàm phán với các đội bóng Anh.

Bất chấp những thay đổi tiềm năng, Premier League vẫn duy trì vị thế "ông trùm" trên thị trường chuyển nhượng. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, các CLB Anh chi tiêu ròng lên tới 320 triệu euro (266 triệu bảng), gấp hơn 2 lần so với Saudi Pro League (142 triệu euro).

Thậm chí, các CLB Championship cũng có mức chi ròng đạt 43,7 triệu euro, cao hơn cả Serie A (33,5 triệu euro) và Bundesliga (31,45 triệu euro). Ngược lại, Ligue 1 và La Liga là hai giải đấu hiếm hoi có lợi nhuận ròng từ hoạt động mua bán cầu thủ.

