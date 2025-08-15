Premier League áp luật mới, mùa tới sẽ có nhiều phạt đền

Trưởng ban trọng tài Premier League, Howard Webb đã cam kết với người hâm mộ rằng họ có thể sẽ thấy nhiều quả phạt đền hơn trong mùa giải sắp khởi tranh.

Các cầu thủ mùa tới cần hạn chế níu kéo nhau trong vòng cấm

Hướng dẫn mới về cách xử lý các tình huống “giữ người” được Ban điều hành trọng tài các trận đấu chuyên nghiệp (PGMO) chia sẻ với đội ngũ trọng tài, nhằm cắt giảm số lần cầu thủ bị đối thủ cản trở di chuyển. Động thái này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo các CLB và những cầu thủ hàng đầu, tất cả đều phàn nàn về thói quen các cầu thủ níu kéo, ghì chặt nhau trong vòng cấm.

Webb cho biết: “Phản hồi mà chúng tôi nhận được là tồn tại hơi nhiều tình huống cầu thủ rõ ràng kéo đối phương lại, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển tới bóng, hoặc có những hành vi cực đoan rõ rệt nhưng lại không bị xử phạt. Đó là những tình huống mà tôi kỳ vọng chúng ta sẽ xử lý triệt để. Vì vậy, tôi dự đoán vào thời điểm này năm sau, số quả phạt đền cho lỗi giữ người nhiều hơn so với mùa trước — nhưng không phải là một sự thay đổi quá đột ngột”.

Hướng dẫn mới cho phép trọng tài có không gian để phân tích mức độ nghiêm trọng của các tình huống giữ người. Các tiêu chí cần xem xét bao gồm: thời gian giữ kéo dài bao lâu, mức độ ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của đối phương, tính chất hành vi cản trở, và việc có sử dụng cả hai tay hay không.

Các đợt “trấn áp” hành vi giữ người từng được hứa hẹn trước đây nhưng hầu như không đem lại hiệu quả rõ rệt. Webb cho rằng chìa khóa lần này là thực hiện thay đổi một cách từ từ và nhất quán. Webb nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn biến đây thành một chiến dịch chỉ kéo dài sáu tuần, từ tháng 8 đến tháng 9 rồi bỏ quên”.

“Nếu chúng tôi vào cuộc một cách quá mạnh tay, thổi phạt mọi va chạm nhỏ, thì sẽ nhanh chóng bị yêu cầu giảm bớt việc đó và sẽ chỉ là một chiến dịch ngắn hạn. Chúng tôi phải điều hành bám sát suốt cả giải đấu, đảm bảo tính thuyết phục, và chỉ xử lý những tình huống thực sự phù hợp với phản hồi đã nhận được”.

Webb lấy sự thay đổi luật bóng chạm tay trong những mùa gần đây làm hình mẫu. Đây vốn là một trong những luật gây tranh cãi nhất, và PGMO đã áp dụng cách diễn giải khoan dung hơn để giảm số quyết định thay đổi cục diện trận đấu dựa trên những pha bóng chạm tay mang tính chủ quan. Nghiên cứu của Premier League cho thấy 78% các bên liên quan ủng hộ cách áp dụng này mùa trước và muốn tiếp tục duy trì.