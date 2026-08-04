PPA Asia 500 quy tụ dàn sao pickleball tại TP.HCM

PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 9/8, với sự góp mặt của hơn 500 VĐV đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lý Hoàng Nam sẽ đánh cặp cùng cựu số một thế giới Collin Johns tại chặng PPA Asia 500 ở TP.HCM.

Sau các chặng đấu tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore, hệ thống PPA Tour Asia tiếp tục hành trình tại TP.HCM.

Giải có tổng tiền thưởng 70.000 USD cùng 500 điểm xếp hạng PPA. Nhà vô địch nội dung đơn nhận 2.000 USD , trong khi mức thưởng cao nhất ở nội dung đôi là 5.500 USD . Những điểm số giành được tại TP.HCM có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua thứ hạng trong phần còn lại của mùa giải.

Tâm điểm của chủ nhà là Lý Hoàng Nam. Cựu tay vợt số một quần vợt Việt Nam sẽ đánh cặp với Collin Johns ở nội dung đôi nam. Johns từng giữ vị trí số một thế giới, nổi bật với khả năng điều tiết trận đấu và vừa vô địch PPA Asia 500 Singapore Open 2026.

Trương Vinh Hiển cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn. Tay vợt Việt Nam thi đấu cùng Đỗ Minh Quân ở nội dung đôi nam và kết hợp với Sophia Huỳnh tại nội dung đôi nam nữ.

Ở nhóm VĐV quốc tế, Hong Kit Wong và Eunggwon Kim được xếp hạt giống số một đôi nam. Bộ đôi Robert Stirling - Kenta Miyoshi cũng nằm trong nhóm ứng viên vô địch nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định.

Giải được tổ chức tại New Sports Club, thuộc City Park - The Global City. Địa điểm thi đấu gồm hệ thống sân ngoài trời có sức chứa hơn 300 khán giả và TGC Arena trong nhà, giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

PPA Tour Asia tiếp tục áp dụng mô hình “Play Where the Pros Play”, cho phép các nội dung phong trào diễn ra song song với giải chuyên nghiệp. Người chơi ở nhiều trình độ có cơ hội thi đấu trên cùng hệ thống sân với các tay vợt quốc tế.

Việc liên tiếp đăng cai các chặng đấu thuộc PPA Tour Asia cho thấy pickleball Việt Nam đang phát triển nhanh cả về phong trào lẫn chuyên môn. Đây cũng là dịp để các VĐV trong nước cọ xát với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Các trận đấu được FPT Play độc quyền phát sóng tại Việt Nam từ ngày 6/8.