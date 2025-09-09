Postecoglou tái xuất Premier League

Nhà cầm quân người Australia sắp ngồi vào ghế nóng tại Nottingham, sau khi CLB này sa thải Nuno Santo.

Postecoglou trở lại làm việc tại Anh.

Theo The Athletic, Postecoglou đạt thỏa thuận với CLB chủ sân City Ground và sẽ bắt tay vào công việc ngay từ tuần này. Dự kiến, cựu thuyền trưởng Tottenham dẫn dắt "The Tricky Trees" trong chuyến làm khách trước Arsenal ở vòng 4 Premier League hôm 13/9. Theo chân Postecoglou sẽ là một số trợ lý từng sát cánh cùng ông trong nhiệm kỳ tại Spurs.

Postecoglou bị Tottenham sa thải vào cuối mùa giải trước, mặc dù giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, đội bóng này lại gặp khó khăn ở giải quốc nội khi chỉ xếp thứ 17.

Khi đàm phán với Nottingham, Postecoglou cho biết rất mong muốn trở lại Ngoại hạng Anh. "Vị thuyền trưởng 60 tuổi cảm thấy mình còn nhiều việc dang dở ở Anh. Ngoài ra, Postecoglou cũng có mối quan hệ khá thân thiết với chủ sở hữu Forest, Evangelos Marinakis", The Guardian cho biết.

Việc Nuno Santo ra đi dường như là điều không thể tránh khỏi, bởi mối quan hệ giữa ông và Marinakis đã xấu đến mức không thể cứu vãn. "Tôi nghĩ mọi người trong câu lạc bộ nên đoàn kết nhưng thực tế không phải vậy. Có nhiều lý do đằng sau nhưng tôi không được biết", HLV người Bồ Đào Nha phát biểu.

Nuno bực bội vì CLB mất quá nhiều thời gian để hoàn tất các thương vụ cần thiết trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và bất đồng quan điểm với Edu, giám đốc bóng đá toàn cầu mới của Forest.

Marinakis không hài lòng với việc Nuno công khai thông tin nội bộ và đã cân nhắc việc cắt đứt quan hệ với huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha ngay trước mùa giải 2025/26, nhưng cuối cùng đã đợi đến kỳ nghỉ quốc tế. Giám đốc thể thao của Forest, Ross Wilson, là người đã thông báo tin sa thải cho Nuno.