Postecoglou bị cô lập?

  • Thứ hai, 6/10/2025 11:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đoạn clip HLV Ange Postecoglou lạc lõng sau trận thua 0-2 của Nottingham Forest trước Newcastle gây chú ý trên mạng xã hội.

Postecoglou đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Nội dung đoạn clip dài gần 30 giây quay lại hình ảnh HLV người Australia đứng vỗ tay tri ân các CĐV đến xem Nottingham Forest thi đấu ở vòng 7 Premier League. Đáng chú ý, không cầu thủ nào của Forest tiến lại bắt tay hay trò chuyện với HLV Postecoglou, tạo nên bầu không khí căng thẳng sau trận thua.

Sau khi theo dõi đoạn clip, nhiều CĐV tỏ ra lo lắng cho tương lai của Postecoglou. Một tài khoản bình luận: "Ông ấy trông như bị cô lập ở Forest". CĐV khác viết: "Đội bóng chơi tệ, cầu thủ thì quay lưng với HLV, tội nhất là fan của Forest".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một đoạn clip ngắn không thể phản ánh toàn bộ tình hình. Một CĐV bình luận: "Biết đâu Postecoglou đã bắt tay cầu thủ từ trước?".

Sau gần một tháng tiếp quản CLB, Postecoglou vẫn chưa thể giúp Forest giành nổi chiến thắng nào sau 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Trước trận thua Newcastle, nguồn tin từ Sky Sports cho biết Chủ tịch Evangelos Marinakis của Forest sẽ không ngần ngại sa thải Postecoglou nếu phong độ và kết quả thi đấu không được cải thiện nhanh chóng. Trên bảng xếp hạng Premier League, Forest đang xếp tận thứ 17, hơn nhóm rớt hạng 1 điểm.

Duy Luân

Postecoglou Newcastle Postecoglou nottingham forest premier league

