Podolski giờ ra sao

Dù đã bước sang tuổi 40, tiền đạo Lukas Podolski vẫn chưa có ý định giải nghệ.

Podolski chưa muốn giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Podolski gia nhập Gornik Zabrze (Ba Lan) vào năm 2021 và hiện là biểu tượng sống của đội bóng này. Dù hợp đồng chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2026, nhiều người tin rằng mùa giải hiện tại sẽ là chương cuối trong sự nghiệp lẫy lừng của nhà vô địch World Cup 2014.

Tuy nhiên, Podolski mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố chưa muốn giải nghệ. “Về cơ bản, đây được xem như mùa giải cuối cùng của tôi. Nhưng nếu đội bóng làm nên điều gì đó đặc biệt, tôi có thể sẽ muốn góp mặt thêm một lần nữa", cựu sao Bayern Munich nói.

Hiện Gornik Zabrze dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Ba Lan sau 15 vòng đấu. Dù chỉ ra sân 8 trận mùa này, Podolski vẫn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, người truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Anh thừa nhận: “Tôi vẫn yêu bóng đá và rất vui khi có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ bằng kinh nghiệm của mình. Dĩ nhiên, ở tuổi 40, cơ thể tôi không còn như trước, thỉnh thoảng cũng thấy vài cơn đau nhức".

Trước khi trở về Ba Lan thi đấu, Podolski từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan và Galatasaray. Trong mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp (2011/12), Podolski ghi 18 bàn sau 29 lần ra sân tại Bundesliga cho FC Koln.

Ở đấu trường quốc tế, Podolski là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Đức với 130 lần ra sân và 49 bàn thắng – đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil.

