Podolski gây chú ý

Tiền đạo Lukas Podolski thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài và cổ vũ khi đội nhà Gornik Zabrze thi đấu.

Ở tuổi 40, Podolski vẫn thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Gornik Zabrze tại giải VĐQG Ba Lan. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức vừa phải nhận án treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp cách đây không lâu.

Trong trận đấu giữa Gornik Zabrze và Cracovia, thay vì ngồi yên trên khán đài, Podolski lựa chọn cách đóng góp rất đặc biệt. Anh xuất hiện giữa khu vực của các ultra, đứng cạnh tay trống và cùng người hâm mộ hô vang cổ vũ đội nhà. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Podolski hòa mình vào đám đông CĐV.

Sự nhiệt huyết của Podolski dường như tiếp thêm động lực cho các đồng đội khi Gornik Zabrze giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Dù không thể trực tiếp thi đấu, cựu tuyển thủ Đức vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng theo cách riêng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Podolski ra sân 13 trận mùa này. Kể từ khi gia nhập đội bóng Ba Lan năm 2021, anh ghi 25 bàn và có 22 kiến tạo sau 130 lần ra sân.

Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, nhà vô địch World Cup 2014 còn rất thành công trong kinh doanh, với chuỗi cửa hàng bánh mì kebab, thương hiệu kem và sắp ra mắt dòng thời trang hợp tác cùng FC Koln.

Podolski cũng từng để lại dấu ấn trong màu áo Arsenal với 31 bàn thắng sau 82 trận, cùng danh hiệu FA Cup năm 2014.

Bóng đá Tây Ban Nha và Đức - 2 cuộc cách mạng, 2 số phận Hai nền bóng đá từng cùng khởi xướng những cuộc cách mạng chiến thuật, nhưng Tây Ban Nha và Đức lại đang đi trên hai quỹ đạo trái ngược về thành công và bản sắc.