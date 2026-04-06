Ivan Perisic tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi cùng PSV bảo vệ thành công chức vô địch Eredivisie mùa giải năm nay.

Perisic gây kinh ngạc.

Hôm 5/4, PSV đăng quang sớm tới 5 vòng đấu tại Eredivisie, cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của giải. Đây cũng là mùa thứ 3 liên tiếp PSV lên ngôi vô địch quốc gia.

Với Perisic, đây là danh hiệu thứ 3 của tuyển thủ Croatia kể từ khi gia nhập đội bóng. Ở tuổi 37, cựu sao Bayern Munich và Inter Milan vẫn đóng góp tích cực cho PSV với 8 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những nhân tố tấn công hiệu quả nhất đội.

Dù bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1989 vẫn duy trì phong độ đáng nể, góp phần quan trọng vào lối chơi giàu tốc độ và biến hóa của PSV.

Mùa giải chưa dừng lại với Perisic khi anh còn cơ hội nâng cao thành tích cá nhân, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026 cùng tuyển Croatia.

Hành trình của Perisic tại PSV được xem là đầy ấn tượng. Anh gia nhập đội bóng vào tháng 9/2024 theo dạng chuyển nhượng tự do và nhanh chóng trở thành trụ cột với 16 bàn thắng sau 35 trận ở mùa giải 2024/25.

Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Perisic từng tiến rất gần tới việc gia nhập Barcelona, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Sau đó, anh lựa chọn gia hạn thêm một năm với PSV và tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp tại giải Hà Lan.

