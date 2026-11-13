Pochettino ra mắt MU ở nơi ông đã 13 năm chưa thắng

Mauricio Pochettino ra mắt MU tại Anfield, nơi ông hòa 2 và thua 6 trong tám chuyến làm khách gần nhất.

Pochettino sẽ có trận đầu tiên dẫn dắt MU tại Anfield ngày 22/11.

Ngày 21/9/2013, Dejan Lovren đón quả phạt góc của Adam Lallana, đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Southampton thắng Liverpool 1-0. Hơn 13 năm trôi qua, Pochettino vẫn chưa thắng thêm trận nào tại Anfield. Ông sẽ trở lại sân này lúc 23h30 ngày 22/11, trong trận đầu dẫn dắt một MU đang đứng thứ 18 Premier League.

Tám chuyến đi không thắng

Theo BBC Sport, Pochettino đến Anfield năm 2013 với tính toán cụ thể. Ông muốn cắt đường chuyền đến Daniel Sturridge, người đã ghi bàn trong cả năm trận trước đó cho Liverpool.

Southampton hạn chế được Sturridge và vẫn tạo cơ hội sau khi dẫn bàn. Trong cùng một pha bóng, thủ môn Simon Mignolet phải cản cú dứt điểm của Luke Shaw rồi chặn cú đá bồi của Steven Davis.

Pochettino trở lại Anfield bảy lần cùng Tottenham và chỉ có hai trận hòa. Tháng 2/2018, Harry Kane sút hỏng quả phạt đền có thể đưa Spurs vượt lên 2-1. Mohamed Salah sau đó ghi bàn ở phút bù giờ, nhưng Tottenham vẫn còn một quả phạt đền nữa. Kane lại bước lên, lần này đánh bại Loris Karius để giành về một điểm.

MU đứng thứ 18 Premier League với 8 điểm sau 10 vòng.

Tháng 3/2019, Tottenham giữ tỷ số 1-1 đến phút 90. Hugo Lloris đẩy cú đánh đầu của Salah trúng Toby Alderweireld, bóng bật vào lưới và Spurs thua 1-2.

Chuyến đi gần nhất của Pochettino còn khó khăn hơn. Tháng 1/2024, Chelsea bị dẫn 0-3 trước khi có bàn rút ngắn cách biệt và thua chung cuộc 1-4. Conor Bradley ghi một bàn và kiến tạo hai bàn cho Liverpool hôm ấy.

MU phải sửa cách nhập cuộc

Pochettino nhận việc từ ngày 18/11, sau khi dẫn dắt tuyển Mỹ qua hai lượt trận gặp Haiti ở tứ kết Concacaf Nations League. Theo The Guardian, buổi tập đầu tiên của ông với MU dự kiến diễn ra ngày 19/11, ba ngày trước trận gặp Liverpool.

Sau 10 vòng, MU mới có 8 điểm, đã thủng lưới 19 bàn và chưa thắng trận sân khách nào ở Premier League mùa này.

Trận hòa Aston Villa 4-4 cho thấy MU dễ mất thế trận đến mức nào. Họ bị dẫn 0-2 sau 3 phút 40 giây, gỡ hòa trước giờ nghỉ rồi lại thủng lưới hai lần trong hơn bảy phút đầu hiệp hai.

Với vài buổi tập, Pochettino có thể bắt đầu từ cự ly đội hình. Khi tuyến trên áp sát, hàng tiền vệ phải dâng theo để Liverpool khó chuyền bóng vào khoảng trống giữa hai tuyến.

Liverpool của Andoni Iraola cũng chỉ thắng một trong năm trận sân nhà ở Premier League mùa này và ghi bốn bàn. Trong trận thua Arsenal 0-1, họ không sút trúng đích lần nào. Iraola nói với Sky Sports rằng ông muốn Liverpool đưa thêm người vào vùng cấm. Nếu chủ nhà dâng quân, MU có thể tìm được khoảng trống để phản công. Trước hết, đội của Pochettino phải qua được những phút đầu mà không sớm rơi vào cảnh đuổi tỷ số như trước Villa.