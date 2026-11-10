Pochettino có dám bỏ tuyển Mỹ để cứu MU?

Mauricio Pochettino đứng trước cơ hội trở lại Premier League, nhưng tiếp quản MU lúc này có thể là canh bạc lớn nhất sự nghiệp của ông.

Mauricio Pochettino vừa gia hạn hợp đồng với tuyển Mỹ đến năm 2030, nhưng chỉ ba tháng sau, chiến lược gia người Argentina đã được nhắc đến như ứng viên hàng đầu thay Michael Carrick tại MU. Theo ESPN ngày 9/11, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đánh giá cao kinh nghiệm của Pochettino và đang xem xét khả năng đưa ông trở lại bóng đá Anh.

TalkSPORT tiết lộ Pochettino quan tâm đến chiếc ghế HLV MU, dù chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được xác nhận. Vấn đề không chỉ nằm ở khoản phí giải phóng hợp đồng hay mức lương. Nhà cầm quân 54 tuổi phải cân nhắc việc từ bỏ một dự án dài hạn để tiếp quản CLB đang đứng trong nhóm xuống hạng Premier League.

Từ bỏ sự ổn định để trở lại Premier League

Pochettino dẫn dắt tuyển Mỹ từ tháng 9/2024, trước khi đưa đội bóng vào vòng 16 đội World Cup 2026. Trong chiến dịch ấy, Mỹ đứng đầu bảng, đánh bại Bosnia và Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội, rồi dừng bước trước tuyển Bỉ.

Thành tích tại World Cup giúp Pochettino nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF). Ngày 3/8, hai bên ký hợp đồng mới đến năm 2030, mở rộng vai trò của ông sang phát triển bóng đá trẻ và hệ thống đào tạo HLV.

Trong thông báo gia hạn, Giám đốc điều hành USSF JT Batson khẳng định Pochettino cùng các cộng sự có vai trò quan trọng trong kế hoạch nâng tầm bóng đá Mỹ. Bản thân HLV người Argentina cũng bày tỏ mong muốn tạo ra ảnh hưởng lâu dài, vượt ra ngoài thành tích của đội tuyển quốc gia.

Pochettino hiện có một công việc tương đối ổn định. Ông vừa trải qua kỳ World Cup thành công theo tiêu chuẩn của bóng đá Mỹ, được trao quyền tham gia xây dựng hệ thống và có thêm bốn năm chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.

Pochettino đưa tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup 2026 và được gia hạn hợp đồng đến năm 2030.

Tuy nhiên, sức hút của Premier League vẫn rất lớn với một HLV từng có hơn một thập niên làm việc tại Anh. Pochettino từng biến Tottenham thành đội bóng thường xuyên cạnh tranh top 4, đưa CLB vào chung kết Champions League 2019 và xây dựng tên tuổi bằng lối chơi giàu năng lượng.

Giai đoạn dẫn dắt Chelsea mùa 2023/24 cũng cho thấy khả năng cải thiện đội bóng của Pochettino. Sau khởi đầu thiếu ổn định, Chelsea chỉ thua một trong 15 trận cuối mùa, thắng liên tiếp 5 vòng cuối để cán đích thứ sáu Premier League. Dù vậy, ông vẫn chia tay CLB sau một mùa giải.

Theo ESPN, Pochettino từng ba lần được MU phỏng vấn cho vị trí HLV trưởng. Nhà cầm quân người Argentina nhiều lần tiến gần Old Trafford, nhưng chưa có cơ hội thực sự tiếp quản đội bóng.

Lần này, trở ngại tài chính có thể không quá lớn. Theo nhà báo Ben Jacobs, hợp đồng của Pochettino với tuyển Mỹ có điều khoản giải phóng được cho là khoảng 10 triệu USD . USSF chưa xác nhận con số này, nhưng khoản phí có thể nằm trong khả năng chi trả của MU nếu ban lãnh đạo quyết tâm thay HLV.

Điều khó tính toán hơn là rủi ro sự nghiệp. Pochettino đang được đánh giá cao tại Mỹ, trong khi công việc ở Old Trafford có thể khiến ông chịu áp lực sa thải chỉ sau vài tháng nếu kết quả không cải thiện.

MU có còn là bến đỗ hấp dẫn?

MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Sau 10 vòng, họ mới giành 8 điểm, thắng một, hòa năm và thua bốn trận. Đội bóng đứng thứ 18, kém nhóm dự Champions League 10 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace một điểm.

Những con số phòng ngự càng đáng lo. MU ghi 14 bàn nhưng thủng lưới 19 lần tại Premier League, trung bình gần hai bàn thua mỗi trận. Trên mọi đấu trường, họ đã nhận 30 bàn thua mùa này.

Trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11 phản ánh rõ tình trạng hiện tại. MU bị dẫn 0-2 chỉ sau bốn phút, sau đó tiếp tục để đối thủ vượt lên 4-2 trước khi gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Tinh thần chiến đấu vẫn hiện diện, nhưng những sai lầm phòng ngự khiến đội bóng liên tục phải rượt đuổi.

Pochettino từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019, trước khi dẫn dắt PSG và Chelsea.

Theo The Guardian, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đang đánh giá tương lai Carrick cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada. MU chỉ thắng ba trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến khả năng thay HLV ngày càng được cân nhắc nghiêm túc.

Tuy nhiên, Sky Sports cho biết ban lãnh đạo chưa đưa ra quyết định cuối cùng và muốn tận dụng đợt tập trung đội tuyển để đánh giá các phương án. Carrick vẫn tin mình đủ khả năng xoay chuyển tình hình, nhất là khi các cầu thủ chưa cho thấy dấu hiệu quay lưng với ông.

Trong bài phân tích của ESPN, hai nhà báo Mark Ogden và Rob Dawson nhận định Pochettino có kinh nghiệm Premier League cùng cá tính phù hợp để giúp MU thoát khủng hoảng. Tuy nhiên, kinh nghiệm không bảo đảm thành công khi vấn đề nằm ở cả chất lượng đội hình lẫn cách vận hành CLB.

Pochettino nổi tiếng với phương pháp huấn luyện đòi hỏi cường độ vận động cao. Các cầu thủ phải pressing đồng bộ, duy trì cự ly đội hình và phản ứng nhanh khi mất bóng. Trong khi ấy, MU liên tục mắc lỗi vị trí, thiếu tập trung và không bảo đảm sự ổn định ở hàng phòng ngự.

Muốn áp dụng triết lý ấy, Pochettino cần thời gian nâng thể lực, tổ chức lại hệ thống và xác định những cầu thủ phù hợp. Nhưng một đội bóng đứng thứ 18 không có nhiều thời gian để thử nghiệm. Mỗi trận không thắng đều có thể khiến MU lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu cũng tạo thêm áp lực. MU làm khách Liverpool ngày 22/11, trong khi tuyển Mỹ gặp Haiti ở hai lượt trận Nations League ngày 14 và 17/11. Nếu chuyển sang Old Trafford ngay trong đợt FIFA Days, Pochettino gần như không có thời gian làm việc đầy đủ với đội hình trước trận đấu tại Anfield.

Pochettino từng xây dựng thành công một Tottenham trẻ trung, nhưng MU hiện tại đòi hỏi nhiều hơn việc cải thiện chiến thuật. Ông phải xử lý một tập thể thiếu cân bằng, những cầu thủ sa sút và sự kỳ vọng ngày càng thiếu kiên nhẫn từ khán đài Old Trafford.

Ở tuyển Mỹ, Pochettino được trao thời gian để phát triển đội bóng theo kế hoạch. Tại MU, nhiệm vụ trước mắt có thể chỉ là thoát khỏi nhóm xuống hạng, trước khi nghĩ đến Champions League.

Với một HLV từng nhiều lần được MU theo đuổi, cơ hội dẫn dắt đội bóng lớn như vậy khó có thể bỏ qua. Nhưng danh tiếng của Old Trafford không xóa được thực tế rằng chiếc ghế HLV tại đây đang trở nên ngày càng khó giữ.

Pochettino có thể muốn trở lại Premier League, nhưng ông cần biết MU sẽ trao cho mình những gì ngoài một bản hợp đồng hậu hĩnh. Nếu không có sự bảo đảm về quyền hạn, nhân sự và thời gian, việc rời tuyển Mỹ có thể khiến ông đánh đổi quá nhiều cho một cuộc phiêu lưu chưa rõ kết cục.