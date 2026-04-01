Pocari Sweat và hành trình thực hiện hóa giấc mơ sân cỏ tại Nhật Bản

Ngay từ mùa giải đầu tiên, “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” đã xác lập một lộ trình phát triển bài bản, đặt nền móng cho hành trình vươn tầm chuyên nghiệp của các tài năng nhí.

Trở về sau chuyến tập huấn tại CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản) từ 8/3 đến 20/3, Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Không còn là những cậu bé bỡ ngỡ trong những ngày đầu tại Học viện BMG Bóng đá Vũng Tàu, cả hai giờ đây thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của những người chinh phục giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp.

Biến giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp thành hiện thực

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên tại Tokushima Vortis, Hoàng Tuấn và Tuấn Kiệt không chỉ được mài giũa về kỹ thuật, mà còn có cơ hội xem lại các tình huống thi đấu của chính mình để phân tích và điều chỉnh.

“Những buổi huấn luyện đã giúp em cải thiện nhiều kỹ năng từ kiểm soát bóng, xử lý trong không gian hẹp đến thích nghi với nhịp độ thi đấu cao. Em tự hứa sẽ nỗ lực hơn trong tương lai để có thể thực hiện giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp”, Hà Tuấn Kiệt chia sẻ. Việc tận mắt chứng kiến môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản đã khơi dậy trong các em khát khao vươn xa, đồng thời giúp định hình rõ ràng hơn con đường theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Hoàng Tuấn và Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ trẻ Tokushima Vortis lắng nghe đánh giá từ HLV sau buổi tập.

Bên cạnh đó, hai cầu thủ trẻ còn có cơ hội theo dõi đội Tokushima Vortis tập luyện, giao lưu và lắng nghe những lời khuyên từ các đàn anh. Đặc biệt, việc tham gia trận giao hữu cùng đội thiếu niên của CLB giúp các em cảm nhận rõ hơn nhịp độ và tính kỷ luật trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tính kỷ luật còn thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày, từ việc tự giác giữ gìn trang thiết bị đến duy trì thói quen tập luyện ngay cả khi không có sự giám sát.

Các cầu thủ nhí được hướng dẫn, làm quen với tiêu chuẩn và kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp.

Ngoài sân cỏ, Hoàng Tuấn và Tuấn Kiệt còn được trải nghiệm nền văn hóa Nhật Bản qua các hoạt động như tham quan Đại học Shikoku và bảo tàng của Tập đoàn Otsuka hay tìm hiểu nghệ thuật nhuộm chàm truyền thống. Hai em cũng tự tay viết tên bằng chữ Kanji lên vải, nhuộm và hoàn thiện sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Những trải nghiệm này đã góp phần bồi đắp sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nhằm tiếp nối tinh thần kỷ luật đã được hình thành trong quá trình tập luyện.

Hoàng Tuấn và Tuấn Kiệt tham quan viện bảo tàng của Otsuka.

Chứng kiến hành trình của các học trò, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: “Đào tạo trẻ không đơn thuần là rèn kỹ năng thực hành, cốt lõi phải là khơi mở tư duy chiến thuật từ sớm. Chính những môi trường tập huấn quốc tế như Tokushima Vortis sẽ là bệ phóng vững chắc, kích hoạt tư duy và chắp cánh cho các em theo đuổi giấc mơ chuyên nghiệp đến cùng”.

Lê Hoàng Tuấn (số 32) trong trận đá tập với đội thiếu niên Tokushima Vortis.

Trải nghiệm tại Nhật Bản cũng giúp các cầu thủ trẻ nhận ra để đáp ứng cường độ thi đấu quốc tế, kỹ thuật thôi là chưa đủ, mà cần một nền tảng thể lực ổn định. Trong hành trình đó, Pocari Sweat đóng vai trò hỗ trợ thông qua giải pháp bù nước và bổ sung ion, giúp cơ thể bù nước nhanh, giữ nước lâu, từ đó tối ưu hiệu suất vận động.

Khởi đầu lộ trình nuôi dưỡng và cam kết dài hạn

Ít ai biết hành trình này đã được “khởi động” từ mùa hè năm 2025 với vòng sơ tuyển thu hút gần 700 thí sinh tham gia. Con số này chứng minh khát khao mãnh liệt của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam trên hành trình tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Thông qua dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản”, Pocari Sweat mong muốn tạo cơ hội để các tài năng trẻ tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp, từ đó mở rộng góc nhìn, rèn luyện kỷ luật và củng cố định hướng phát triển.

Ông Oyamada, Tổng giám đốc Otsuka Nutraceutical Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi tin việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ cần một lộ trình dài hạn, trong đó thể lực và ý thức kỷ luật là nền tảng cốt lõi. Với mong muốn đồng hành trên hành trình này, Pocari Sweat cam kết tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ nhí, lan tỏa thông điệp ‘Tốt hơn với ion’ đến cộng đồng”.

Hành trình tập huấn quốc tế tại Nhật Bản khép lại, nhưng cũng mở ra một chương mới cho sự phát triển của Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt. Chuyến đi đã tạo nên những phiên bản trưởng thành của các cầu thủ trẻ - khoa học, kỷ luật và bản lĩnh hơn. Trong vai trò đồng hành, Pocari Sweat đã lựa chọn đóng góp vào hành trình ấy bằng sự hỗ trợ thiết thực nhất, góp phần củng cố nền tảng thể lực và duy trì nhịp phát triển dài hạn cho những giấc mơ sân cỏ vươn xa.