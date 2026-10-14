PNJ đẩy mạnh tái thiết, tối ưu vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn mới

HĐQT chủ động giảm 50% thù lao, tinh gọn tổ chức và tối ưu mạng lưới kinh doanh là những bước đi trong chương trình tái thiết của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Song song đó, PNJ đang chuẩn bị triển khai các sáng kiến mới về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng đến củng cố năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

HĐQT tiên phong cắt giảm 50% thù lao

Trước đó, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ thống nhất cắt giảm 50% thù lao. Quyết định thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm và cam kết của HĐQT đối với chương trình tái thiết, vốn tập trung vào sử dụng nguồn lực hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành và củng cố nền tảng hoạt động dài hạn.

Các thành viên HĐQT của PNJ thống nhất cắt giảm 50% thù lao.

Việc điều chỉnh bắt đầu từ cấp quản trị cao nhất cũng tạo sự nhất quán khi các giải pháp được triển khai trên toàn hệ thống.

Tinh gọn tổ chức, tối ưu mạng lưới kinh doanh

Trong khuôn khổ chương trình tái thiết, PNJ đang sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tối ưu định biên nhân sự, cải tiến quy trình và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận. Công ty đặt mục tiêu tối ưu khoảng 25-30% chi phí nhân sự, triển khai từng bước từ cuối năm 2026 và trong năm 2027, trên cơ sở cân đối giữa hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng.

PNJ đặt mục tiêu tối ưu khoảng 25-30% chi phí nhân sự, trên cơ sở cân đối giữa hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng.

Với các mạng lưới bán lẻ, việc mở mới, nâng cấp, chuyển đổi hoặc đóng cửa điểm bán là hoạt động quản trị thường xuyên của doanh nghiệp. Sự điều chỉnh tùy theo hiệu quả kinh doanh, tiềm năng thị trường và nhu cầu mua sắm của khách hàng tại từng khu vực. Đối với các cửa hàng có sự thay đổi, quyền lợi bảo hành, thu đổi và hậu mãi của khách hàng vẫn được đảm bảo thông qua hệ thống cửa hàng PNJ lân cận.

Tái thiết để phục vụ khách hàng tốt hơn

Theo đại diện PNJ, doanh nghiệp vẫn tiếp tục tìm kiếm địa điểm kinh doanh tiềm năng, nâng cấp không gian cửa hàng và hoàn thiện mô hình phục vụ.

Với PNJ, việc tái thiết không đơn thuần là quá trình thu gọn hoạt động, mà là bước tập trung nguồn lực vào giá trị cốt lõi và chuẩn bị năng lực cho chặng đường phát triển phía trước. Thời gian tới, công ty dự kiến lần lượt giới thiệu những sáng kiến về danh mục sản phẩm, trải nghiệm mua sắm và chất lượng dịch vụ.

Thông qua chương trình này, PNJ hướng đến tổ chức tinh gọn, linh hoạt, vững chắc hơn, không ngừng nâng cao giá trị mang đến cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.