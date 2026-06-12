PNJ được vinh danh ‘Lãnh đạo tầm nhìn xanh 2026’

PNJ được vinh danh “Lãnh đạo tầm nhìn xanh”, đồng thời lập “hat-trick” ở 3 trụ cột E, S và G tại bảng xếp hạng “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA) 2026”.

Theo ban tổ chức, PNJ được xướng tên vì là doanh nghiệp tiên phong triển khai toàn diện, cân bằng và xuất sắc ở 3 trụ cột E, S và G trong chiến lược phát triển bền vững. Theo đó, E - giảm thiểu dấu chân carbon, S - hoạt động CSR nổi bật và G - tinh thần lãnh đạo ESG.

Chiến lược ESG toàn diện

Tại sự kiện, PNJ được xướng tên ở hạng mục “Lãnh đạo tầm nhìn xanh 2026” (The Green Horizon Leadership Award) do độc giả bình chọn. Đây đồng thời là lần thứ 3 PNJ được vinh danh ở cả 3 hạng mục tại CSA (năm 2023, 2024 và 2026).

Đại diện PNJ nhận chứng nhận từ ban tổ chức CSA.

“PNJ không ngừng nâng tầm chiến lược phát triển bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh hấp dẫn trên thị trường, xây dựng niềm tin và tạo dựng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp. Bằng cách kiên trì theo đuổi chuẩn mực ESG trong khung quản trị doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững giúp công ty hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường hiệu quả”, đại diện PNJ chia sẻ.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp PNJ trụ hạng bền vững tại CSA.

Trụ cột E - giảm thiểu dấu chân carbon

Năm 2025, PNJ ban hành cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo nghị quyết HĐQT, với mục tiêu giảm 15,8% cường độ phát thải vào năm 2030, đạt Net Zero toàn bộ hoạt động vào năm 2050.

PNJ phối hợp đơn vị tư vấn độc lập triển khai kiểm kê khí nhà kính định kỳ theo chuẩn ISO 14064, GHG Protocol và quy định pháp lý trong nước, bao phủ hơn 400 cửa hàng, 2 nhà máy sản xuất tại TP.HCM và Tây Ninh.

Ở khía cạnh môi trường, PNJ được vinh danh tại hạng mục “Giảm thiểu dấu chân carbon”.

Kết quả thực tế cho thấy, tổng phát thải khí nhà kính giảm 3,9% so với năm 2024. Doanh nghiệp tập trung tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động bán lẻ và sản xuất, qua đó tiết kiệm tương đương hơn 213.000 kWh điện.

PNJ đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa và nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm tiêu hao năng lượng và phát thải trong sản xuất.

Việc chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, tiêu biểu là ứng dụng công nghệ tách hydro từ nước trong công đoạn sản xuất, góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khi tiết kiệm 57% lượng xăng tiêu thụ trong sản xuất.

Trong lĩnh vực vận tải, PNJ hoàn tất chuyển đổi 100% đội xe taxi sang xe điện và hợp tác với đối tác chiến lược để phát triển hạ tầng sạc trên toàn hệ thống.

PNJ chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của người lao động thông qua chương trình đào tạo về kiểm kê khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả và chiến dịch truyền thông nội bộ lan tỏa lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Trụ cột S - hoạt động CSR nổi bật

PNJ lấy con người làm trọng tâm, triển khai đa dạng hoạt động hướng đến người lao động và cộng đồng xã hội.

PNJ được xướng tên ở hạng mục “CSR nổi bật”.

Doanh nghiệp phân bổ chục tỷ đồng cho hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) trong năm 2025. Công ty tập trung nguồn lực vào 4 nhóm thụ hưởng ưu tiên gồm trẻ em gái yếu thế, gia đình trẻ, phụ nữ và cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Mỗi nhóm gắn với một trụ cột trong chiến lược CSR “Sống đẹp” (Living Beautifully). Chương trình CSR nổi bật như Giấc mơ Lọ Lem, Gia đình trẻ hạnh phúc, Siêu thị mini 0 đồng...

Trụ cột G - tinh thần lãnh đạo ESG

Tại PNJ, khung quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên 6 trụ cột tham chiếu chuẩn quốc tế ACGS, OECD và IFC, với Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng Quản trị đóng vai trò chiến lược. Hội đồng Quản trị 9 thành viên, trong đó 44% là nữ giới và 3 thành viên độc lập, được đầu tư đào tạo nhằm nâng cao năng lực giám sát ở chuẩn mực quốc tế. PNJ xác định lộ trình chuyển đổi tư duy quản trị từ “giám sát tuân thủ” sang “kiến tạo giá trị dài hạn”.

PNJ khẳng định cam kết đồng hành khách hàng, cổ đông và cộng đồng trên hành trình tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống. Doanh nghiệp từng bước chuyển mình từ nhà bán lẻ trang sức định hướng trở thành hệ sinh thái lifestyle hàng đầu Việt Nam.

PNJ chuyển mình trở thành hệ sinh thái lifestyle hàng đầu Việt Nam.

Nhờ đó, kết quả kinh doanh quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng (tăng 79% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng (tăng 116,5% so với cùng kỳ).