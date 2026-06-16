PNJ 3 năm liền vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

PNJ được tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp góp mặt trong danh sách.

Danh sách do Fortune công bố thường niên, xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn bậc nhất Đông Nam Á theo doanh thu trong năm tài chính gần nhất. Theo Fortune, bảng xếp hạng phản ánh vai trò quan trọng của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu, dòng vốn đầu tư dịch chuyển cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

PNJ lần thứ 3 liên tiếp vào danh sách Fortune Southeast Asia 500.

Trong bối cảnh ngành kim hoàn đối mặt “cơn bão kép” từ giá vàng biến động, nguồn cung nguyên liệu gặp khó đến tâm lý chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng, PNJ vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và tiếp tục góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500. Doanh thu năm 2025 đạt 35.410 tỷ đồng , vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 2.828 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ và vượt 44% mục tiêu đề ra, đồng thời thiết lập mức cao bậc nhất trong lịch sử hoạt động.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong quý I khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng , tăng lần lượt 79% và 116,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả tài chính tích cực, nỗ lực không ngừng trong việc củng cố niềm tin của khách hàng và nâng cao trải nghiệm thương hiệu cũng góp phần gia tăng giá trị thương hiệu PNJ. Mạng lưới 430 cửa hàng cả nước với đa dạng mô hình giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đại diện PNJ chia sẻ: “Mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều mang theo bài học riêng về bản lĩnh và sự lựa chọn. Trong bối cảnh nhiều thách thức, PNJ chọn cách tiến bước bằng sự chặt chẽ trong vận hành, điềm tĩnh trong quyết định chiến lược và nhạy bén ở từng điểm chạm với khách hàng. Nỗ lực ấy giúp doanh nghiệp đạt được kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hình thành và phát triển”.

PNJ chia sẻ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026. Ảnh: Hùng Việt.

Năm 2026, PNJ đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng . Động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ được thúc đẩy thông qua việc mở rộng hệ thống bán lẻ, nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm, tối ưu chuỗi cung ứng, đồng thời gia tăng trải nghiệm khách hàng. Cạnh đó, công ty tập trung hoàn thiện xây dựng hệ sinh thái lifestyle với mảng kinh doanh mới nhằm tiếp cận đa dạng tệp khách hàng.

Công ty tung ra các bộ sưu tập cho từng phân khúc khách hàng. Ảnh: Hùng Việt.

Song song mục tiêu tăng trưởng, PNJ tiếp tục đặt phát triển bền vững vào trung tâm của định hướng quản trị thông qua việc tích hợp yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời chú trọng phát triển con người và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

PNJ đặt phát triển bền vững vào trung tâm của định hướng quản trị. Ảnh: Hùng Việt.

Nỗ lực của PNJ được ghi nhận qua giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín như Jewellery World Awards (JWA), Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA), Công ty tốt bậc nhất để làm việc ở Đông Nam Á theo Fortune, Dẫn đầu các doanh nghiệp bán lẻ trong Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50).

Trong bối cảnh Đông Nam Á được đánh giá là động lực tăng trưởng năng động của kinh tế toàn cầu, việc 3 năm liên tiếp hiện diện trong Fortune Southeast Asia 500 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực của PNJ, mà còn cho thấy nỗ lực theo đuổi tăng trưởng bền vững, khả năng đổi mới và khát vọng vươn tầm của cộng đồng doanh nghiệp Việt.