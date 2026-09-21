PNJ là thương hiệu Việt duy nhất tham dự Disney Thailand Expo 2026

Sự hiện diện tại Disney Thailand Expo 2026 đánh dấu bước tiến của PNJ trong hành trình đưa năng lực sáng tạo và chế tác trang sức bản quyền Việt Nam đến gần hơn với quốc tế.

Diễn ra vào 3-6/9 tại Bangkok (Thái Lan), Disney Thailand Expo 2026 (DTX 2026) quy tụ hơn 50 thương hiệu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, cùng đông đảo người hâm mộ Disney và các đối tác trong hệ sinh thái bản quyền. Sự kiện thu hút hơn 600.000 lượt khách Thái Lan và quốc tế, trở thành điểm hội tụ đáng chú ý của cộng đồng fan Disney tại khu vực APAC.

PNJ ghi dấu tại Disney Thailand Expo 2026

Đây là lần thứ hai tham dự của PNJ, tiếp tục khẳng định dấu ấn của thương hiệu tại sự kiện Disney quy mô khu vực. PNJ là thương hiệu Việt Nam duy nhất góp mặt tại DTX 2026, mang đến không gian Disney - PNJ với các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nhân vật được yêu thích như Disney Princess, Mickey & Friends và Marvel.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn là dịp để PNJ thể hiện năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và chế tác trang sức trên sân chơi quốc tế.

Tại DTX 2026, khu vực Disney - PNJ được xây dựng theo tinh thần trẻ trung, tươi vui và giàu tính trải nghiệm, tạo không gian để khách tham quan khám phá các bộ sưu tập và tương tác cùng nhân vật Disney quen thuộc.

Đặc biệt, PNJ đan xen các chi tiết mang dấu ấn văn hóa và thẩm mỹ Việt Nam, tạo sự giao thoa giữa biểu tượng Disney toàn cầu và bản sắc địa phương. Qua đó, các thiết kế không chỉ giữ được tinh thần nguyên bản của nhân vật, mà còn được chuyển hóa thành ngôn ngữ trang sức hiện đại, giàu tính ứng dụng và cảm xúc.

Không gian Disney - PNJ thu hút đông đảo bạn trẻ và fan Disney đến từ Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác, tạo cơ hội để PNJ tiếp xúc và lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng quốc tế.

Không gian Disney - PNJ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in và trải nghiệm.

Điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Noona Nuengthida Sophon (Thái Lan) trong hình ảnh nàng Bạch Tuyết cùng Disney - PNJ. Noona là gương mặt quen thuộc với khán giả Thái Lan và từng đảm nhận phần lồng tiếng tiếng Thái cho công chúa Anna trong Frozen.

Noona Nuengthida Sophon trong hình ảnh nàng Bạch Tuyết cùng Disney - PNJ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Tangtang Nutrugee Wisawanart cũng xuất hiện cùng Disney - PNJ trong hình tượng nàng tiên cá Ariel, mang đến những sắc thái khác nhau của thế giới Disney và góp phần tạo khoảnh khắc nổi bật tại sự kiện.

Tangtang Nutrugee Wisawanart trong hình tượng nàng tiên cá Ariel cùng Disney - PNJ.

Hơn 8 năm đồng hành cùng The Walt Disney Company

Disney - PNJ là dòng hàng hợp tác giữa PNJ và The Walt Disney Company, được ra mắt từ năm 2019. Trong hơn 8 năm đồng hành, PNJ liên tục phát triển các bộ sưu tập từ Disney Princess, Mickey & Friends đến Marvel, chuyển hóa biểu tượng quen thuộc thành thiết kế trang sức mang dấu ấn riêng.

Hành trình này cũng giúp PNJ liên tục thử nghiệm những cách tiếp cận mới trong thiết kế và phát triển sản phẩm bản quyền, đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác quốc tế.

Những nỗ lực của Disney - PNJ được Disney ghi nhận qua các giải thưởng trong nhiều năm liên tiếp, gồm Excellence in Product Innovation, Excellence in Magical Storytelling vào năm 2024 và Excellence in Innovation vào năm 2025.

PNJ được Disney ghi nhận về sự đổi mới và sáng tạo trong 3 năm liên tiếp.

Đây là những dấu mốc ghi nhận khả năng sáng tạo của PNJ trong việc phát triển sản phẩm bản quyền và kể câu chuyện Disney thông qua ngôn ngữ trang sức. Đồng thời, các giải thưởng cũng tiếp thêm động lực để PNJ không ngừng đổi mới, tạo ra sản phẩm vừa mang giá trị cảm xúc, vừa có khả năng kết nối với người tiêu dùng ở nhiều thị trường.

Hành trình đưa giá trị sáng tạo Việt ra thế giới

Từ năm 2019 đến nay, hành trình cùng The Walt Disney Company mở ra cho PNJ nhiều cơ hội thử sức với những tiêu chuẩn mới trong phát triển sản phẩm và hợp tác quốc tế. Việc lần thứ hai tham dự DTX, đồng thời là thương hiệu Việt Nam duy nhất tại sự kiện năm nay, tiếp tục nối dài hành trình đó.

PNJ không chỉ mang sản phẩm Disney - PNJ đến thị trường mới, mà còn giới thiệu năng lực sáng tạo và chế tác của thương hiệu Việt đến cộng đồng quốc tế. Đây cũng là nền tảng để PNJ tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác xuyên biên giới, phát triển sản phẩm bản quyền giàu tính sáng tạo và từng bước đưa sản phẩm Disney - PNJ tiếp cận nhiều thị trường mới trong tương lai.

Đó cũng là cách PNJ tiếp tục theo đuổi hành trình đưa giá trị sáng tạo Việt Nam ra thế giới bằng năng lực thiết kế, chế tác và tinh thần đổi mới được vun đắp qua nhiều năm.