Máy game 5 năm tuổi của Sony tăng giá mạnh

Sony thông báo tăng giá toàn bộ dòng PlayStation 5 tại Mỹ thêm 50 USD từ ngày 21/8, viện dẫn môi trường kinh tế khó khăn và tác động từ thuế nhập khẩu.

PlayStation 5 tăng giá tại thị trường Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Verge, Sony vừa thông báo sẽ tăng giá toàn bộ các mẫu máy PlayStation 5 tại thị trường Mỹ thêm 50 USD , bắt đầu áp dụng từ ngày 21/8. Trong bài đăng trên blog chính thức, ông lớn công nghệ Nhật Bản giải thích nguyên nhân đến từ “môi trường kinh tế đầy thách thức”, đặc biệt là chính sách thuế nhập khẩu do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành, khiến chi phí sản xuất và phân phối tăng cao.

Theo mức giá mới, PlayStation 5 bản tiêu chuẩn sẽ được bán với giá 549,99 USD , phiên bản Digital Edition là 499,99 USD và mẫu PlayStation 5 Pro có giá 749,99 USD . Sony nhấn mạnh việc điều chỉnh chỉ áp dụng cho chiếc máy chơi game, còn giá bán các phụ kiện PS5 vẫn được giữ nguyên.

Động thái này không phải điều bất ngờ. Từ tháng 4, Sony đã nâng giá PS5 tại nhiều thị trường lớn như Anh, châu Âu, Úc và New Zealand. Đến tháng 5, công ty cũng từng đề cập khả năng tăng giá ở Mỹ nhằm bù đắp tác động từ các khoản thuế quan. Việc thay đổi giá lần này được xem là bước đi cụ thể để công ty ứng phó với tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Không chỉ Sony, các đối thủ cũng rơi vào tình thế tương tự. Microsoft đã nâng giá phần cứng và phụ kiện Xbox, trong đó đáng chú ý là Xbox Series X Digital Edition hiện có giá 549,99 USD . Nintendo cũng tiến hành điều chỉnh giá nhiều phụ kiện của hệ máy Switch, đồng thời tăng giá Switch đời đầu từ đầu tháng này. Những thay đổi liên tiếp cho thấy ngành công nghiệp console đang chịu sức ép lớn từ chi phí sản xuất, logistics và chính sách thuế, khiến việc duy trì mức giá cũ gần như bất khả thi.

Giới phân tích nhận định, quyết định tăng giá của Sony sẽ tác động đáng kể đến thị trường Mỹ, vốn được xem là một trong những thị trường chủ lực của hãng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa 3 thương hiệu lớn là PlayStation, Xbox và Nintendo, mức giá cao hơn có thể ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng đang cân nhắc lựa chọn giữa các hệ máy. Tuy nhiên, sức hút của PS5 vẫn được đánh giá cao nhờ hệ sinh thái game độc quyền và cộng đồng người dùng đông đảo.

Việc các hãng đồng loạt điều chỉnh giá bán trước thềm ra mắt thế hệ máy mới cho thấy thị trường console toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ. Người dùng buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn, trong khi các công ty phải tìm cách cân bằng giữa chi phí sản xuất, chính sách thương mại và khả năng chi trả của khách hàng.

Với quyết định lần này, Sony một lần nữa cho thấy sự ưu tiên ổn định lợi nhuận trong bối cảnh ngành công nghiệp game phải đối diện với nhiều thách thức chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.