Pique bị phạt tiền sau bê bối mắng trọng tài

Cựu trung vệ Gerard Pique vướng vào rắc rối kỷ luật sau sự cố gây tranh cãi ở trận đấu giữa Andorra và Malaga tại giải hạng Hai Tây Ban Nha diễn ra tuần trước.

Pique bị phạt tiền.

Theo báo cáo của trọng tài chính Alejandro Olaos Valera, sự việc xảy ra khi hiệp một vừa kết thúc. Trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, Pique tiến đến gần trợ lý trọng tài Christian García Andreu với thái độ hung hăng.

Cụ thể, cựu sao Barcelona bị cho là đã chỉ tay sát mặt vị trợ lý và liên tục hét lớn những câu như “đây là một vụ cướp lịch sử” và “tôi sẽ đăng chuyện này lên Twitter”. Không dừng lại ở đó, Pique còn có hành vi mang tính xúc phạm đối với các thành viên của Malaga, buộc lực lượng an ninh và đại diện Andorra phải can thiệp để ngăn chặn.

Sau khi xem xét vụ việc, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra án phạt tiền 12.000 euro đối với Pique, dựa trên Điều 114 của Bộ luật kỷ luật. Điều khoản này áp dụng cho các hành vi liên quan đến việc không kiểm soát được phản ứng trước những tình huống mang tính bạo lực hoặc thiếu chuẩn mực trong các giải đấu chuyên nghiệp.

Đây không phải lần đầu tiên Pique bị xử phạt trong mùa giải này. Trước đó, anh từng bị phạt 9.000 euro sau một sự cố tương tự trong trận gặp Deportivo La Coruna, cũng như ở trận đấu với Leganes hồi tháng 10/2025 do có lời lẽ không đúng mực với trọng tài Saul Ais Reig.

Dù vậy, Cơ quan kỷ luật vẫn chưa áp dụng các biện pháp mạnh hơn như từng cảnh báo. Theo Điều 93.1, nếu tái phạm, cá nhân vi phạm có thể đối mặt với án treo giò từ một tháng đến hai năm, đóng cửa sân vận động hoặc thậm chí đội bóng bị trừ điểm.

Pique chi tiền mua quyền sở hữu Andorra vào năm 2018, khi đội bóng này còn chơi ở giải hạng năm của Tây Ban Nha.

