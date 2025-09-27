Pickleball vì sức khỏe phụ nữ

Tháng 9 này, sự kiện thể thao “Play for Her” được tổ chức với thông điệp biến niềm vui vận động thành hành động sẻ chia.

Dàn người đẹp toả sáng tại sự kiện Pickleball chiều 27/9.

Không chỉ là một ngày hội thể thao, sự kiện “Beyond the Court: Play for Her” tại sân Pickleball ở Thủ Đức trở thành điểm hẹn đặc biệt của hàng trăm bạn trẻ cùng nhiều gương mặt quen thuộc trong giới nghệ sĩ, với chung một mục tiêu: lan tỏa thông điệp nhân văn về sức khỏe phụ nữ.

Pickleball - môn thể thao đang tạo nên cơn sốt toàn cầu - lần này mang đến cho khán giả trải nghiệm vượt khỏi ranh giới của sân đấu. Toàn bộ doanh thu vé được quyên góp cho Tổ chức Nơ Xanh Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tử cung cho phụ nữ.

Sự kiện thu hút sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ và KOLs truyền cảm hứng như Mâu Thủy, Mai Ngô, MC Hoàng Oanh, Tú Hảo, Sĩ Thanh, Sara Lưu, TyhD, Julia Đoàn… Họ không chỉ xuất hiện để thi đấu giao lưu trên sân, mà còn đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Hình ảnh các nghệ sĩ rạng rỡ trên sân Pickleball, hòa mình cùng khán giả, đã minh chứng cho sức mạnh gắn kết cộng đồng mà thể thao mang lại. Từ một môn chơi mới mẻ, Pickleball đang trở thành chất xúc tác để lan tỏa thông điệp nhân văn: “Play for Her” - vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

“Play for Her” do Olaben khởi xướng cũng mang ý nghĩa mở rộng vai trò của thể thao trong đời sống hiện đại. Không chỉ dành riêng cho phụ nữ, sự kiện kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động vì mục tiêu lớn: bảo vệ sức khỏe và lan tỏa giá trị nhân văn.

Với cách tiếp cận đó, sự kiện trở thành minh chứng cho sức mạnh tích cực của thể thao. Mỗi bước chạy, mỗi hoạt động không đơn thuần là rèn luyện, mà còn mang trong mình thông điệp sẻ chia, góp phần tạo nên những thay đổi bền vững cho cộng đồng.