Pickleball phong trào gắn với thiện nguyện

Sáng 6/2 tại Hà Nội, giải LCF Cup-Pickleball Open 2026 chính thức được công bố, hướng tới mục tiêu gây quỹ 500 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

LCF Cup 2026 đặt dấu ấn xã hội.

Giải đấu do Quỹ Kiến tạo cuộc sống vì cộng đồng (LCF) tổ chức, không chỉ dừng ở một sân chơi thể thao phong trào mà còn được kỳ vọng trở thành hoạt động gây quỹ quy mô, phục vụ xây dựng cầu dân sinh tại các địa bàn khó khăn và hỗ trợ bệnh nhi ung thư.

Theo đại diện Quỹ LCF, ý tưởng tổ chức giải đấu xuất phát từ thực tế nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, vẫn phải đi lại trên những cây cầu tạm bợ, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn. Việc lựa chọn thể thao làm “chất xúc tác” được xem là cách tiếp cận phù hợp để huy động nguồn lực xã hội một cách bền vững.

Địa phương đầu tiên được Quỹ LCF triển khai xây dựng cầu dân sinh là Phú Bình (Thái Nguyên), nơi Quỹ đặt trụ sở và vẫn còn nhiều hạn chế về hạ tầng giao thông nông thôn. Trong giai đoạn tiếp theo, nguồn quỹ từ giải đấu sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

Lý giải việc lựa chọn pickleball, ông Đinh Công Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức, cho biết đây là môn thể thao đang phát triển nhanh tại Việt Nam, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi và ngành nghề. Tính dễ tiếp cận, cộng đồng rộng và tinh thần phong trào mạnh là những yếu tố giúp pickleball trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động thiện nguyện.

LCF Cup 2026 được thiết kế với nhiều nội dung thi đấu, phân nhóm theo độ tuổi và trình độ, từ lứa dưới 13 tuổi đến nhóm trên 45 tuổi. Ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố công bằng và trải nghiệm, nhằm tạo điều kiện cho vận động viên phong trào được cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp. Đáng chú ý, giải đấu sẽ lần đầu áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài, nâng cao tính minh bạch trong thi đấu pickleball phong trào.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/3/2026 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), giải dự kiến thu hút hơn 800 vận động viên trong và ngoài nước. Bên cạnh mục tiêu xây cầu dân sinh, giải đấu cũng dành kinh phí trao 20 suất học bổng và hỗ trợ sinh hoạt cho học sinh, sinh viên đang điều trị tại Bệnh viện K, qua đó khẳng định định hướng kết hợp thể thao với trách nhiệm xã hội của giải đấu.