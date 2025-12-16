Giải Pickleball quốc tế 2025 sôi động tại TP.HCM

Giải Pickleball quốc tế 2025 diễn ra ngày 13/12 tại TP.HCM, quy tụ gần 200 vận động viên tranh tài, mang đến các trận đấu chất lượng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của Pickleball tại Việt Nam.

Giải Pickleball quốc tế 2025 tạo điểm nhấn chuyên môn tại TP.HCM.

Ngày 13/12/2025, tại MSC Sport Complex (TP.HCM), giải Skechers International Pickleball Tournament 2025 khép lại trong không khí sôi nổi, để lại dấu ấn rõ nét về mặt tổ chức lẫn chuyên môn. Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM phối hợp tổ chức, hướng đến việc xây dựng một sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho cộng đồng Pickleball trong nước.

Gần 200 vận động viên tham dự tạo nên bầu không khí thi đấu giàu năng lượng, với nhiều trận đấu căng thẳng, hấp dẫn. Mùa giải năm nay gồm hai nội dung chính: đôi nam trình 5.5 và đôi nam – nữ trình 5.0, quy tụ các tay vợt có trình độ, cho thấy sự phát triển nhanh chóng về mặt phong trào lẫn chuyên môn của Pickleball tại Việt Nam.

Ở nội dung đôi nam trình 5.5, cặp Đức Cường – Thành Nhân giành chức vô địch nhờ phong độ ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu tốt. Tiến Dũng – Trung Hậu xếp thứ hai, trong khi Ngọc Hải – Thuận Phát và Thiện Thành – Anh Tuấn đồng hạng ba. Tại nội dung đôi nam – nữ trình 5.0, Hữu Duy – Hoàng Oanh giành ngôi nhất; Ngọc Ngà – Heidi Giang về nhì; hai cặp Mỹ Hạnh – Khánh Quý và Kim Tuyến – Hoàng Anh cùng đứng hạng ba.

Các vận động viên đạt thành tích cao đều thể hiện bản lĩnh thi đấu, kỹ thuật chắc chắn và tinh thần thể thao tích cực, góp phần tạo nên một mùa giải trọn vẹn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 42 triệu đồng, cùng cúp và quà lưu niệm, là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các tay vợt.

Không chỉ là sân chơi thi đấu, giải còn là dịp để giao lưu, cọ xát và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống năng động. Với sự chuẩn bị bài bản và chất lượng chuyên môn được đảm bảo, giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hành trình phát triển Pickleball tại Việt Nam.