Pickford đi vào lịch sử tuyển Anh

Rạng sáng 10/10, thủ môn sinh năm 1994 cùng tuyển Anh đánh bại xứ Wales 3-0 trong trận giao hữu trên sân Wembley.

Pickford làm nên lịch sử.

Với chiến thắng này, Jordan Pickford trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử tuyển quốc gia Anh giữ sạch lưới trong 8 trận đấu liên tiếp. Lần gần nhất anh để thủng lưới là trong trận thua 1-2 trước Hy Lạp tại Nations League cách đây tròn 1 năm.

Hồi tháng 6, tuyển Anh để thua Senegal 1-3 trên sân nhà. Khi đó, Pickford ngồi dự bị. Trong trận giao hữu với xứ Wales rạng sáng 10/10, HLV Thomas Tuchel có quyết định táo bạo khi không trao cơ hội đá chính cho bất kỳ cầu thủ nào thuộc biên chế Chelsea, Liverpool hoặc MU. Đây là điều chưa từng xảy ra ở tuyển Anh trong suốt 33 năm qua.

Với dàn cầu thủ trẻ, khỏe, khát khao cống hiến, "Tam sư" định đoạt trận đấu bằng 3 bàn thắng chỉ sau 20 phút bóng lăn. Đây cũng là điều tuyển Anh lần đầu làm được kể từ trận gặp Yugoslavia vào năm 1987.

Saka cùng đồng đội phô diễn sức mạnh.

Chỉ mất 5 phút, tuyển Anh có bàn mở tỷ số nhờ công của Morgan Rogers, sau pha làm tường thông minh của Marc Guehi từ tình huống phạt góc. Không dừng lại ở đó, chỉ 8 phút sau, “Tam sư” nhân đôi cách biệt. Lần này, Ollie Watkins dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 20, Bukayo Saka khiến khán đài sân Wembley trầm trồ với pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái từ sát vạch 16,5 m, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Sang hiệp hai, HLV Tuchel thay đổi đội hình nhằm thử nghiệm, trong khi Xứ Wales bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn. Hai cú sút nguy hiểm của David Brooks và Neco Williams đều bị Jordan Pickford xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, nỗ lực đó vẫn không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại nặng nề.

Cuối trận, Anthony Gordon bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi để nâng tỷ số, song điều đó không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.