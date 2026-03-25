Pickford đang khiến Ngoại hạng Anh ngỡ ngàng

Sự trở lại của David Moyes không chỉ giúp Everton ổn định mà còn nâng tầm Jordan Pickford thành một trong những thủ môn hay nhất Premier League.

Pickford đang duy trì phong độ tốt.

Trước khi David Moyes trở lại vào tháng 1/2025, Everton của Sean Dyche sống trong trạng thái chênh vênh. Sau 20 vòng, họ chỉ có 18 điểm, đứng thứ 16 và hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm.

Trong bối cảnh đó, Pickford vẫn là điểm tựa hiếm hoi. Theo dữ liệu Opta, anh có chỉ số ngăn bàn thắng dương (+1,8), xếp thứ 5 toàn giải về số pha cứu thua (61 lần) và đứng thứ 2 về số trận giữ sạch lưới (7 trận).

Từ điểm sáng đơn lẻ đến trụ cột hệ thống

Nhưng vấn đề nằm ở hệ thống. Everton khi đó không phòng ngự quá tệ, nhưng cũng không đủ chắc. Họ chỉ phải nhận 253 cú sút (ít thứ 6 giải), song vẫn thủng lưới 27 bàn, xếp thứ 9. Tỷ lệ cứu thua của Pickford cũng chỉ đạt 71%, đứng thứ 10.

Điều đáng chú ý là chất lượng cơ hội đối thủ tạo ra không hề thấp. Trung bình mỗi cú sút trúng đích có giá trị 0,107 bàn thắng kỳ vọng (xG), đứng thứ 8 toàn giải. Nghĩa là Pickford thường xuyên phải đối mặt với những pha dứt điểm có độ nguy hiểm cao.

Ở thời điểm đó, Pickford chơi tốt. Nhưng anh là một “người gác đền cứu nguy”, hơn là một mắt xích trong hệ thống ổn định.

Sự khác biệt đến ngay sau khi Moyes trở lại. Everton không thay đổi hoàn toàn cách chơi, nhưng cải thiện rõ rệt cách tổ chức phòng ngự.

Kể từ đầu năm 2025, giá trị xG trung bình mỗi cú sút mà Everton phải nhận giảm xuống còn 0,100, ngang với Arsenal và tốt hơn mức trung bình giải đấu (0,111). Họ xếp thứ 3 toàn giải về chỉ số này, chỉ sau Sunderland (0,099) và Brentford (0,096).

Pickford là điểm tựa trong hàng thủ Everton.

Pickford vẫn rất bận rộn. Từ khi Moyes trở lại, anh là thủ môn đối mặt nhiều cú sút nhất Premier League với 652 cú sút, trong đó có 211 lần trúng đích.

Nhưng điểm mấu chốt là chất lượng các cú sút này thấp hơn trước. Everton chủ động lùi sâu, nhường bóng, nhưng bịt kín không gian nguy hiểm. Điều đó giúp Pickford có nhiều tình huống xử lý hơn, nhưng ít phải đối mặt với các pha dứt điểm “chết người”.

Kết quả là Everton sở hữu hàng thủ tốt thứ ba giải đấu trong giai đoạn này, với trung bình chỉ 1,1 bàn thua mỗi trận.

Còn về cá nhân, Pickford thực sự bùng nổ. Anh dẫn đầu Premier League về chỉ số ngăn bàn thắng (+10,2) và tổng số pha cứu thua (147 lần) kể từ khi Moyes trở lại.

Đây không còn là câu chuyện “thủ môn gánh đội”, mà là sự cộng hưởng giữa hệ thống và cá nhân.

Sự ổn định của Pickford và giá trị cho tuyển Anh

Bước sang mùa giải 2025/26, Pickford vẫn duy trì phong độ cao. Dù danh hiệu Găng tay vàng nhiều khả năng thuộc về David Raya, thủ thành của Everton vẫn nằm trong nhóm xuất sắc nhất.

Anh là thủ môn bận rộn thứ 4 giải với 128 cú sút trúng đích phải đối mặt. Nhưng đổi lại, Pickford dẫn đầu về chỉ số ngăn bàn thắng (+6,0), xếp thứ 2 về số trận giữ sạch lưới (11) và có 27 lần băng ra cản phá thành công.

Điều này cho thấy một nghịch lý thú vị: càng bận rộn, Pickford càng thể hiện giá trị. Nhưng khác với trước, anh không còn đơn độc.

Everton hiện đứng thứ 8 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Từ một đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm, họ đã trở thành một tập thể ổn định, có bản sắc rõ ràng.

Phong độ của Pickford cũng mang lại tín hiệu tích cực cho đội tuyển Anh trước World Cup. Anh đã là lựa chọn số một kể từ năm 2017 và gần như không có đối thủ cạnh tranh thực sự.

Lần gần nhất Pickford vắng mặt trong một đợt tập trung đội tuyển đã cách đây hơn hai năm. Sự ổn định của anh, kết hợp với phong độ được nâng tầm dưới thời Moyes, khiến vị trí số một gần như không thể bị lung lay.

Sự nghiệp của Pickford từng có những thời điểm bị nghi ngờ. Nhưng lúc này, anh không chỉ là một thủ môn ổn định, mà là một trong những người hay nhất Premier League.

Sự trở lại của Moyes không chỉ cứu Everton. Nó đặt Pickford vào đúng hệ thống, đúng vai trò và đúng thời điểm. Và khi mọi yếu tố cùng hội tụ, Pickford đã không chỉ chơi tốt hơn. Anh đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp.