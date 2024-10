Pickford mắc sai lầm tai hại

Phút thứ 10 trên sân Wembley, Pickford bỏ khung thành để lao lên cản pha tấn công của cầu thủ Hy Lạp. Anh xử lý chần chừ và vô tình đưa bóng cho cầu thủ đối phương. Đáng tiếc, pha dứt điểm của cầu thủ đội khách lại bị cản pha vạch vôi bởi trung vệ Levi Colwill.

"Cậu ta đang làm gì vậy? Pickford thi đấu thiếu tập trung và quyết liệt. Đó không phải là một thông điệp tốt của Pickford gửi đến toàn đội", Roy Keane chỉ trích thủ môn tuyển Anh sau trận.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ tuyển Anh cũng chỉ trích sai lầm của Pickford. "Cậu ta trông như một gã hề trên sân vậy", một tài khoản bình luận. "Pickford chơi biết bao nhiêu trận nhưng vẫn chưa rút ra bài học gì", CĐV khác lên tiếng.

Pickford có 2 lần vào lưới nhặt bóng sau cú đúp của Vangelis Pavlidis. Đội khách còn có thêm 2 lần đưa bóng vào lưới "Tam sư" nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hy Lạp đánh bại Anh trên sân khách. 3 điểm tại Wembley giúp Pavlidis cùng đồng đội chiếm ngôi đầu bảng của chính tuyển Anh.

Hồi tháng 8, Pickford cũng hứng chịu chỉ trích khi xử lý bóng lóng lóng, tạo điều kiện cho Son Heung-min bứt tốc ghi bàn tại Premier League. Everton cũng nhận thất bại 0-4 trước Tottenham ở trận này.

Pickford đã nhận đến 15 bàn thua sau 7 vòng đấu ở Premier League, thành tích tệ thứ nhì trong cả giải và hơn mỗi Wolves (21 bàn thua). Trên bảng xếp hạng, Everton xếp thứ 16 với 5 điểm.

