Tuyển Anh trả giá sau trận thua Hy Lạp

Ở trận này, Saka được HLV Lee Carsley xếp đá chính. Anh chỉ thi đấu 51 phút trước khi tập tễnh rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Noni Madueke.

Tiền đạo của Arsenal có một đêm đáng quên tại Wembley. Anh nhận thẻ vàng ngay trước giờ nghỉ giải lao vì một pha phạm lỗi thô bạo với Giorgos Masouras.

Phát biểu sau trận, HLV Carsley nói về chấn thương của Saka: "Chúng tôi đang xem xét tình hình của Saka. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên, bạn có thể thấy Saka cảm thấy chân mình có vấn đề".

Chấn thương của Saka khiến HLV Mikel Arteta và người hâm mộ Arsenal lo lắng. Tiền đạo này thi đấu 10 trận trên mọi đấu trường cho "Pháo thủ" mùa này, ghi 3 bàn và góp 7 kiến tạo.

Saka được xem như là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của "Pháo thủ" vào lúc này. Chuyên trang Transfermarkt định giá ngôi sao này lên tới 150 triệu euro.

Trước đó, đội chủ sân Emirates cũng mất Martin Odegaard vì chấn thương đến tháng 11. "Pháo thủ" chuẩn bị đối đầu với Bournemouth thuộc vòng 8 Premier League vào ngày 19/10. Sau đó, thầy trò HLV Arteta tiếp đón Shakhtar Donetsk tại Emirates ở Champions League trước khi trở lại Premier League chạm trán Liverpool. Đội bóng của HLV Arteta sẽ kết thúc tháng 10 với trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup gặp Preston North End.

Thất bại trước Hy Lạp khiến tuyển Anh rớt xuống vị trí thứ 2 ở nhóm 2, League B, Nations League. "Tam sư" kém đội đầu bảng Hy Lạp 3 điểm.

