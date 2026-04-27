Phương Trinh Jolie sau 4 năm cưới

Phương Trinh Jolie và Lý Bình vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nữ diễn viên vẫn giữ sắc vóc cân đối dù trải qua ba lần sinh nở.

Trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ loạt ảnh gia đình trong bữa tiệc kỷ niệm đánh dấu 4 năm về chung một nhà. Bữa tiệc diễn ra trên bãi biển, với sự góp mặt của số ít người thân và bạn bè thân thiết. Phương Trinh Jolie và Quý Bình diện trang phục đồng điệu. Nữ diễn viên gợi cảm với đầm xuyên thấu. Phương Trinh Jolie vẫn giữ hình thể cân đối, săn chắc dù trải qua ba lần sinh nở.

Nữ diễn viên dành những lời ngọt ngào để gửi tặng người bạn đời. Cô chia sẻ: "4 năm chính thức cùng anh Lý Bình về chung một nhà, không phải quãng đường quá dài nhưng đủ để hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy vẫn thấy nhau bên cạnh". Theo Phương Trinh Jolie, cô hạnh phúc vì có chồng là điểm tựa vững chắc, luôn bên cạnh và ủng hộ vô điều kiện trong mọi thời điểm.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie tổ chức tiệc kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Trong khi Lý Bình cũng nhắn nhủ vợ: "Cảm ơn vợ đã đồng hành xây dựng tổ ấm với anh trong 4 năm qua. Hành trình hôn nhân sẽ có những thử thách nhưng anh tin rằng với sự yêu thương, vun đắp và cố gắng của cả hai, tổ ấm của hai ta sẽ luôn đủ đầy, hạnh phúc".

Phương Trinh Jolie làm lễ đính hôn với diễn viên Lý Bình từ năm 2020. Hai người đăng ký kết hôn vào tháng 1/2022. Trong hôn lễ tháng 4 cùng năm, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái Mia (tên thật Nam Phương). Mia là con riêng của nữ diễn viên trước khi cô đến với Lý Bình.

Đến tháng 6/2023, cặp vợ chồng chào đón con chung đầu tiên, bé trai tên Tyga. Đến đầu năm 2025, Phương Trinh Jolie sinh con thứ 3 bằng phương pháp sinh mổ. Em bé nặng 2,2 kg, được đặt tên ở nhà là Loka.

Những năm qua, Phương Trinh Jolie hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí, không đóng phim hoặc đi hát nhiều. Cô tập trung cho kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.