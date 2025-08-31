Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phương tiện tăng gấp 2-3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dài

  • Chủ nhật, 31/8/2025 14:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

un tac anh 1

Từ sáng sớm nay, trên các tuyến đường hướng ra các cửa ngõ Hà Nội như Pháp Vân, Thanh Xuân, Trung Hòa, Mai Dịch, QL5 kéo dài hướng đi Đông Anh... lượng phương tiện đều tăng cao, gây ùn ứ kéo dài.
un tac anh 2

Tại khu vực phía Nam, nút giao Pháp Vân ùn tắc; các lối lên đường trên cao Vành đai 3 để lên cao tốc cũng ùn tắc.
un tac anh 3

Thời điểm 8h30 sáng 31/8, ở đường trên cao Vành đai 3 đoạn qua Pháp Vân, xe xếp hàng kéo dài.
un tac anh 4

Để qua được đường trên cao và một số tuyến đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Hữu Thọ... tiếp cận cao tốc hay QL1A, nhiều phương tiện phải di chuyển mất cả giờ đồng hồ.
un tac anh 5

Tại cửa ngõ phía Bắc, sáng nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên QL5 kéo dài hướng từ Long Biên đi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Ảnh chụp QL5 kéo dài đoạn qua cầu Đông Trù.
un tac anh 6

Trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, ùn tắc cũng xảy ra ở nhiều đoạn.
un tac anh 7

Với đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong chiều tối qua và sáng nay ùn tắc xảy ra tại đoạn qua nút giao Vạn Điểm.
un tac anh 8

Ùn tắc kéo dài khiến nhiều xe đi vào cả làn khẩn cấp.
un tac anh 9

Một số vụ tại nạn, va chạm trên cao tốc trong chiều qua và sáng nay cũng là nguyên nhân làm ùn tắc xảy ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bắt đầu từ chiều qua (30/8), lưu lượng xe tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. CSGT đã trực 100% quân số và tại các nút giao đều có người, phương tiện túc trực để theo dõi và điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT, cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Cục CSGT đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện phương án phân luồng từ xa cho xe ra, vào Hà Nội. "Nếu dịp này cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, CSGT sẽ thực hiện đóng cao tốc cục bộ để tránh việc ùn tắc trên diện rộng xảy ra", lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT thông tin.

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Tổng duyệt Lễ kỷ niệm A80

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

14:11 29/8/2025

Xe tải lật ngang đường, ùn tắc dài 2 km tại TP.HCM

Hai xe tải tông nhau khiến một xe lật ngang ra đường, vụ tai nạn đã làm cho tuyến đường Đỗ Mười kẹt xe kéo dài.

16:51 24/8/2025

Ôtô 7 chỗ tông gãy trụ camera giao thông ở Nha Trang

Ôtô 7 chỗ lao lên vỉa hè, tông gãy trụ camera giao thông 360 khiến tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Nha Trang, Khánh Hòa) ùn tắc.

06:51 18/8/2025

https://tienphong.vn/phuong-tien-tang-gap-2-3-lan-cua-ngo-ha-noi-va-cao-toc-un-tac-keo-dai-post1774403.tpo

Anh Trọng/Tiền Phong

ùn tắc Hà Nội cửa ngõ Đông Trù cao tốc Pháp Vân

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Thu tuong lam viec voi cac Tap doan hang dau cua Trung Quoc hinh anh

Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

1 giờ trước 15:00 31/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý