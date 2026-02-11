Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Phương pháp thải độc bằng mật ong ít người biết

  • Thứ tư, 11/2/2026 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kết hợp chanh với mật ong theo tỷ lệ hợp lý sẽ tăng gấp đôi hiệu quả thải độc, hỗ trợ làm sạch ruột và giảm cân.

Mat ong anh 1

Trong mật ong kết hợp với các loại quả họ cam, chanh có thể giúp đào thải độc tố. Ảnh minh họa: K.G.

Có rất nhiều cách sử dụng mật ong như kết hợp với sữa, bánh mì, trà, cháo, canh…

- Nước + mật ong: Nước mật ong là cách uống phổ biến và đơn giản nhất. Mật ong chứa rất nhiều acid amin, enzyme, hormone, vitamin và đường mà cơ thể con người dễ hấp thu, hỗ trợ thải độc. Để đảm bảo giữ được dinh dưỡng, tốt nhất nên hòa mật ong với nước ấm dưới 40°C.

- Sữa bò + mật ong: Sữa giàu kalium trong khi mật ong giàu magnesium. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kalium giúp giảm đau, giảm căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng; magnesium giúp duy trì các chất kích thích thần kinh ở mức bình thường, giúp cơ thể thư giãn.

- Chanh + mật ong: Mật ong hỗ trợ quá trình đào thải độc tố tồn đọng trong cơ thể và làm đẹp da; còn chanh chứa nhiều vitamin C cùng các chất có tính acid sẽ giúp thông ruột, giảm cân. Kết hợp chanh với mật ong theo tỷ lệ hợp lý sẽ tăng gấp đôi hiệu quả thải độc, hỗ trợ làm sạch ruột và giảm cân.

- Mật ong + massage bụng: Sau khi thức giấc, đầu tiên bạn nằm thẳng trên giường và massage bụng. Lấy rốn làm trung tâm, bắt đầu xoa vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ xung quanh rốn, hết 5 lần thì đổi sang xoa theo chiều kim đồng hồ 5 lần và cứ lặp lại luân phiên như thế. Massage bụng nửa tiếng rồi rời giường, uống một cốc nước mật ong để giúp cơ thể giải độc.

- Mật ong + gừng: Băm nhỏ 10g gừng tươi, cho vào cốc, đổ nước nóng rồi thêm một thìa mật ong. Nên uống sau ăn để thải độc.

- Mật ong + lê: Mật ong rất giàu dinh dưỡng, chủ yếu là đường glucose và fructose với hàm lượng lên đến 70%, ngoài ra còn có protein, acid amin, vitamin A, vitamin C, vitamin D giúp giữ ẩm trong tiết trời hanh khô của mùa thu và giữ ẩm cho phổi. Cách đơn giản để kết hợp lê với mật ong là gọt 1 - 2 quả lê, cắt miếng vừa ăn, thêm nước, đun trên lửa nhỏ trong khoảng 60 phút, vớt ra để nguội, thêm hai thìa mật ong rồi khuấy đều là được.

Những người nên uống mật ong

Đa số mọi người đều có thể uống mật ong, đặc biệt là người già và trẻ em. Mật ong thích hợp cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển; người bị ho khan, ho không có đờm; người bị suy nhược, mới ốm dậy; phụ nữ sau sinh bị táo bón.

Bên cạnh đó, mật ong rất tốt với người cao huyết áp, mắc các bệnh về gan và bệnh tim mạch; người suy nhược thần kinh, mất ngủ. Tuy nhiên, những người dưới đây không nên uống mật ong:

- Người bị đái tháo đường.

- Người bị xơ gan.

- Trẻ sơ sinh chưa đủ 12 tháng tuổi. Mật ong dễ bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum [1] trong quá trình ủ, vận chuyển và bảo quản. Bé dưới 1 tuổi có sức đề kháng yếu, chức năng thải độc của gan chưa hoàn thiện, vi khuẩn Clostridium botulinum sau khi xâm nhập sẽ dễ sinh sôi trong ruột sinh ra độc tố botulinum, gây ngộ độc, dẫn đến các triệu chứng như liệt mềm [2], khóc yếu, bú yếu, khó thở.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi càng dễ nhiễm loại vi khuẩn này, các triệu chứng ngộ độc chủ yếu là táo bón, mệt mỏi, chán ăn, thường xảy ra sau khi ăn mật ong hoặc thức ăn có chứa mật ong 8 - 36 tiếng.

Những điều cần lưu ý khi uống mật ong

- Nên hòa mật ong với nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội, không hòa với nước sôi, không dùng để sắc thuốc.

- Không được đựng mật ong trong đồ dùng bằng kim loại để tránh tăng hàm lượng kim loại nặng trong mật ong.

- Tránh ăn mật ong khi đói vì như thế dễ làm tăng nồng độ acid trong cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng tăng tiết acid dạ dày và gây ra các triệu chứng như viêm loét dạ dày, hành tá tràng.

- Không ăn mật ong với hành vì acid hữu cơ và enzyme trong mật ong gặp acid amin chứa lưu huỳnh trong hành sẽ gây ra các phản ứng sinh hóa, tạo thành chất độc hại, kích thích đường tiêu hóa, gây các triệu chứng như tiêu chảy.

- Không uống mật ong với các loại thuốc cảm chứa Paracetamol, các chất trong mật ong và thuốc phản ứng với nhau sẽ hình thành phức chất, ảnh hưởng đến việc hấp thu thành phần thuốc, từ đó làm giảm hiệu quả của thuốc.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Mật ong Magnesium Mật ong Clostridium botulinum Acid amin Vitamin

    Đọc tiếp

    Tac dung khong ngo cua mat ong hinh anh

    Tác dụng không ngờ của mật ong

    19:00 9/2/2026 19:00 9/2/2026

    0

    Mật ong có tác dụng thải độc, bồi bổ cơ thể. Tùy vào mục đích sử dụng, chúng ta có thể dùng mật ong ở nhiều thời điểm trong ngày. Mỗi thời điểm mang tới một công dụng khác nhau.

    Van khan cung ruoc Gia tien ve an Tet hinh anh

    Văn khấn cúng rước Gia tiên về ăn Tết

    4 giờ trước 09:00 11/2/2026

    0

    Lễ rước Gia tiên được thực hiện vào những ngày giáp Tết để mời tổ tiên về sum họp cùng con cháu. Bài văn khấn dưới đây được chép lại theo mẫu truyền thống trong các gia đình xưa.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý