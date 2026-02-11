Phương pháp thải độc bằng mật ong ít người biết

Kết hợp chanh với mật ong theo tỷ lệ hợp lý sẽ tăng gấp đôi hiệu quả thải độc, hỗ trợ làm sạch ruột và giảm cân.

Trong mật ong kết hợp với các loại quả họ cam, chanh có thể giúp đào thải độc tố. Ảnh minh họa: K.G.

Có rất nhiều cách sử dụng mật ong như kết hợp với sữa, bánh mì, trà, cháo, canh…

- Nước + mật ong: Nước mật ong là cách uống phổ biến và đơn giản nhất. Mật ong chứa rất nhiều acid amin, enzyme, hormone, vitamin và đường mà cơ thể con người dễ hấp thu, hỗ trợ thải độc. Để đảm bảo giữ được dinh dưỡng, tốt nhất nên hòa mật ong với nước ấm dưới 40°C.

- Sữa bò + mật ong: Sữa giàu kalium trong khi mật ong giàu magnesium. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kalium giúp giảm đau, giảm căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng; magnesium giúp duy trì các chất kích thích thần kinh ở mức bình thường, giúp cơ thể thư giãn.

- Chanh + mật ong: Mật ong hỗ trợ quá trình đào thải độc tố tồn đọng trong cơ thể và làm đẹp da; còn chanh chứa nhiều vitamin C cùng các chất có tính acid sẽ giúp thông ruột, giảm cân. Kết hợp chanh với mật ong theo tỷ lệ hợp lý sẽ tăng gấp đôi hiệu quả thải độc, hỗ trợ làm sạch ruột và giảm cân.

- Mật ong + massage bụng: Sau khi thức giấc, đầu tiên bạn nằm thẳng trên giường và massage bụng. Lấy rốn làm trung tâm, bắt đầu xoa vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ xung quanh rốn, hết 5 lần thì đổi sang xoa theo chiều kim đồng hồ 5 lần và cứ lặp lại luân phiên như thế. Massage bụng nửa tiếng rồi rời giường, uống một cốc nước mật ong để giúp cơ thể giải độc.

- Mật ong + gừng: Băm nhỏ 10g gừng tươi, cho vào cốc, đổ nước nóng rồi thêm một thìa mật ong. Nên uống sau ăn để thải độc.

- Mật ong + lê: Mật ong rất giàu dinh dưỡng, chủ yếu là đường glucose và fructose với hàm lượng lên đến 70%, ngoài ra còn có protein, acid amin, vitamin A, vitamin C, vitamin D giúp giữ ẩm trong tiết trời hanh khô của mùa thu và giữ ẩm cho phổi. Cách đơn giản để kết hợp lê với mật ong là gọt 1 - 2 quả lê, cắt miếng vừa ăn, thêm nước, đun trên lửa nhỏ trong khoảng 60 phút, vớt ra để nguội, thêm hai thìa mật ong rồi khuấy đều là được.

Những người nên uống mật ong

Đa số mọi người đều có thể uống mật ong, đặc biệt là người già và trẻ em. Mật ong thích hợp cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển; người bị ho khan, ho không có đờm; người bị suy nhược, mới ốm dậy; phụ nữ sau sinh bị táo bón.

Bên cạnh đó, mật ong rất tốt với người cao huyết áp, mắc các bệnh về gan và bệnh tim mạch; người suy nhược thần kinh, mất ngủ. Tuy nhiên, những người dưới đây không nên uống mật ong:

- Người bị đái tháo đường.

- Người bị xơ gan.

- Trẻ sơ sinh chưa đủ 12 tháng tuổi. Mật ong dễ bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum [1] trong quá trình ủ, vận chuyển và bảo quản. Bé dưới 1 tuổi có sức đề kháng yếu, chức năng thải độc của gan chưa hoàn thiện, vi khuẩn Clostridium botulinum sau khi xâm nhập sẽ dễ sinh sôi trong ruột sinh ra độc tố botulinum, gây ngộ độc, dẫn đến các triệu chứng như liệt mềm [2], khóc yếu, bú yếu, khó thở.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi càng dễ nhiễm loại vi khuẩn này, các triệu chứng ngộ độc chủ yếu là táo bón, mệt mỏi, chán ăn, thường xảy ra sau khi ăn mật ong hoặc thức ăn có chứa mật ong 8 - 36 tiếng.

Những điều cần lưu ý khi uống mật ong

- Nên hòa mật ong với nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội, không hòa với nước sôi, không dùng để sắc thuốc.

- Không được đựng mật ong trong đồ dùng bằng kim loại để tránh tăng hàm lượng kim loại nặng trong mật ong.

- Tránh ăn mật ong khi đói vì như thế dễ làm tăng nồng độ acid trong cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng tăng tiết acid dạ dày và gây ra các triệu chứng như viêm loét dạ dày, hành tá tràng.

- Không ăn mật ong với hành vì acid hữu cơ và enzyme trong mật ong gặp acid amin chứa lưu huỳnh trong hành sẽ gây ra các phản ứng sinh hóa, tạo thành chất độc hại, kích thích đường tiêu hóa, gây các triệu chứng như tiêu chảy.

- Không uống mật ong với các loại thuốc cảm chứa Paracetamol, các chất trong mật ong và thuốc phản ứng với nhau sẽ hình thành phức chất, ảnh hưởng đến việc hấp thu thành phần thuốc, từ đó làm giảm hiệu quả của thuốc.