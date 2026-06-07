Phương pháp khó tin của học sinh Trung Quốc trước kỳ thi đại học

Trước kỳ thi đại học khốc liệt, nhiều học sinh Trung Quốc tìm đến liệu pháp oxy cao áp với hy vọng tăng trí nhớ, giảm căng thẳng và nâng cao cơ hội đỗ đại học.

Thí sinh trong kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Gaokao - kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Trung Quốc - diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Nhiều người coi đây là kỳ thi quyết định tương lai, bởi kết quả sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thí sinh được học trường đại học nào và theo đuổi ngành nghề gì.

Trước kỳ thi khắc nghiệt, các bài đăng giới thiệu lợi ích của việc hít oxy đối với học sinh chuẩn bị thi liên tục lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), liệu pháp này thường được thực hiện tại các khoa điều trị oxy cao áp của bệnh viện. Nhiều người tin rằng việc hít oxy có thể giúp học sinh ngủ ngon hơn, cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng trước kỳ thi.

Bệnh viện Nhân dân huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), bắt đầu cung cấp dịch vụ này từ ngày 23/5 và chỉ trong một tuần đã tiếp nhận hơn 30 học sinh.

Mỗi buổi điều trị kéo dài khoảng 90 phút với chi phí 96 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng). Đại diện bệnh viện cho biết họ bất ngờ trước mức độ phổ biến của dịch vụ hít oxy trong mùa thi năm nay.

Bác sĩ Dai Fanbing, công tác tại Trung tâm Điều trị Oxy cao áp của bệnh viện, cho biết việc hít oxy nồng độ cao có thể làm tăng lượng oxy trong máu, hỗ trợ các cơ quan phục hồi hoặc khôi phục chức năng.

"Phương pháp này vốn được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu máu hoặc thiếu oxy", ông nói.

Bên trong buồng oxy cao áp của một bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Bệnh viện Hoa Tây số 4 đã triển khai dịch vụ hít oxy dành cho học sinh dự thi gaokao trong nhiều năm qua. Một nam sinh cho biết sau khi hít oxy, em ngủ ngon hơn và cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn vào ban ngày.

Một phụ huynh khác chia sẻ con mình đã trải qua liệu trình này bốn lần và gia đình hài lòng với kết quả nhận được.

Trên mạng xã hội, một người dùng kể lại trải nghiệm trong buồng oxy cao áp: "Không gian bên trong rất yên tĩnh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Tôi mơ màng rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau đó, cảm giác như não bộ được khởi động lại và đầu óc trở nên tỉnh táo hơn".

Tuy nhiên, bác sĩ Dai Fanbing cũng cảnh báo rằng không phải ai cũng phù hợp với liệu pháp oxy cao áp. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

"Những người mắc khí phế thũng, viêm tai giữa có khí hoặc tăng huyết áp nghiêm trọng không được phép sử dụng dịch vụ này", ông lưu ý.

Vị bác sĩ cho biết ông nhìn nhận xu hướng này một cách thận trọng, đồng thời bày tỏ lo ngại khi nhiều học sinh và phụ huynh xem việc hít oxy như một "phép màu" giúp chuẩn bị cho kỳ thi gaokao.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Wu Peixue tại Giang Tây cho rằng có nhiều phương pháp đơn giản và khoa học hơn để giảm áp lực thi cử như ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc duy trì một sở thích cá nhân.

"Tôi hy vọng mọi người không đặt niềm tin mù quáng vào những phương thuốc được quảng bá là thần kỳ cho việc chuẩn bị gaokao. Chúng chủ yếu mang lại hiệu ứng tâm lý giống giả dược. Thay vì phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, học sinh nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày", ông nói.

Ước tính, hơn 13,2 triệu học sinh Trung Quốc sẽ tham dự kỳ thi gaokao năm nay, giảm nhẹ so với năm trước. Tại hầu hết tỉnh thành, kỳ thi kéo dài trong hai ngày 7-8/6, riêng một số địa phương áp dụng mô hình tuyển sinh mới sẽ kéo dài từ 3-4 ngày.

Đối với đại đa số học sinh, đặc biệt là con em các gia đình bình dân, đây vẫn là con đường công bằng nhất để cạnh tranh sòng phẳng và giành tấm vé vào các trường đại học top đầu để đổi đời.

Áp lực từ gaokao từng khiến nhiều học sinh phải cầu cứu đến chất cấm, chất gây nghiện được quảng cáo là “thuốc thông minh, giúp tăng cường tập trung”.

Phụ huynh cũng không đứng ngoài cuộc đua gaokao của con cái. Họ chi tiền cho con đến lò luyện thi, cầu nguyện bên ngoài phòng thi, thậm chí bỏ việc và thuê trọ để đồng hành cùng con trong những năm tháng ôn luyện căng thẳng.