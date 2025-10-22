Phương pháp chữa bệnh nhờ thải độc của danh y đời Nguyên

Theo Trương Tử Hòa, cơ thể bị bệnh là do có khí độc xâm nhập. Muốn khỏi bệnh phải đẩy chúng ra ngoài. Ông sẽ dùng thuốc để bệnh nhân đổ mồ hôi, từ đó giúp chất độc được thải ra.

Xông hơi là một phương pháp chữa bệnh có từ lâu đời. Ảnh minh họa: L.C.

Khi bị bệnh, bạn sẽ đi khám bệnh và uống thuốc, nhưng mục đích của việc này không chỉ nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ các triệu chứng bệnh, mà còn phải chữa trị được nguyên nhân gây bệnh, đây là điều mà ta cần chú trọng nhất khi điều trị bệnh, đó là chữa bệnh tận gốc.

Chữa bệnh tận gốc là giúp cơ thể được tự do lên tiếng, không cần nhẫn nhịn giấu giếm. Về mặt tâm lý, chỉ cần giãi bày mọi tâm sự thì những băn khoăn trong lòng mới biến mất. Về mặt sinh lý, chỉ khi cơ thể được thoải mái lên tiếng thì những lời báo động mới đủ giá trị giúp bác sĩ bắt bệnh chính xác, loại bỏ tận gốc mối nguy hại được. Khi bạn khỏi bệnh thì cơ thể sẽ tự im lặng và ngưng phàn nàn.

Khi nói đến chữa bệnh tận gốc, rất nhiều người sẽ chọn Đông y, sở dĩ chọn như vậy vì cách Đông y chữa là “chữa người”. Cảnh giới cao nhất của khám chữa bệnh Đông y không phải là loại bỏ virus, vi khuẩn, mà là tìm kiếm sự cân bằng âm dương trong lối sống hòa hợp với môi trường.

Thuốc Đông y chia làm ba bậc: Thượng, trung, hạ. Thuốc tốt nhất là thượng phẩm, với định nghĩa là: “Thượng phẩm dưỡng mệnh”. Bởi vậy ta có thể thấy, thuốc tốt nhất là loại có công dụng điều dưỡng cơ thể, bảo vệ người bệnh, chứ không nhằm vào căn bệnh mà họ đang mắc. Dựa trên cơ sở này, Đông y chữa bệnh dưỡng sinh chú trọng việc lắng nghe cơ thể, thậm chí hỗ trợ khi cơ thể không thể nói chuyện, để cơ thể được tự do lên tiếng.

Có rất nhiều học thuyết khác nhau trong Đông y, mọi người thường quen với các học thuyết như “ôn bổ”, lấy ví dụ như Trương Cảnh Nhạc giỏi sử dụng thục địa, hoặc Lý Đông Viên, người sáng tạo ra phương thuốc Bổ Trung Ích Khí hoàn.

Thực ra Đông y còn có “Phái Công Tà”, lấy ví dụ như danh y thời Kim - Nguyên là Trương Tử Hòa, ông là người đã sáng tạo ra phương pháp chữa bệnh “Tam pháp: Hãn, thổ, hạ” - tức điều trị bằng cách giúp cơ thể đổ mồ hôi, nôn mửa hoặc tiêu chảy để chữa bệnh.

Ông tin rằng, nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh đều không xuất phát từ bên trong cơ thể, nên cách để chữa trị hiệu quả là đào thải chúng ra bên ngoài nhanh chóng. Trương Tử Hòa cũng căn cứ vào vị trí khác biệt của “khí độc” để vận dụng các phương pháp phù hợp, mượn quy luật của chính cơ thể để đẩy “khí độc” ra ngoài.

Nếu là bệnh của thân thể thì dùng phương pháp ra mồ hôi. Bệnh do tắc đàm thức ăn ứ nghẹn ở vùng trên, thì dùng phương pháp nôn ói. Bệnh ở vùng dưới bụng thì dùng phương pháp đi ngoài.

Đổ mồ hôi, nôn ói, đi ngoài tưởng chừng là triệu chứng bệnh lý, nhưng thực ra là cách cơ thể phát huy chức năng của mình, cũng là lúc nó lên tiếng. Khi được giãi bày thoải mái, “ khí độc” bị loại bỏ, cơ thể sẽ khỏe mạnh như xưa.

Tuy sử dụng thuốc hiểm chứ không phải thuốc bổ, nhưng hiệu quả cũng giống như thuốc bổ, đây là lý luận “Không bổ mà như đang bổ”, thực ra “bổ” ở đây là việc giúp cơ thể tự điều tiết cân bằng qua sự hỗ trợ của thuốc.