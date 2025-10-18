Thứ đã giúp con người vượt qua kỷ nguyên giá lạnh

Đường huyết và cholesterol là hai thứ giúp cơ thể giữ ấm, chống chịu cái lạnh khắc nghiệt. Cơ thể luôn có những cơ chế kỳ diệu để con người thích nghi với môi trường.

Tranh Sông Thames đóng băng năm 1677 của họa sĩ Abraham Hondius (1631-1691). Ảnh minh họa: Science

Ngày nay, bên cạnh cholesterol, đường huyết cũng là một nỗi lo chung. Tiểu đường là một căn bệnh rất phổ biến ở Trung Quốc, và nhiều đất nước phát triển khác, hơn nữa đây còn là nguồn gốc của mọi bệnh tật.

Các bệnh về đường tim mạch, thậm chí là ung thư đều có liên quan mật thiết tới tiểu đường. Thế nhưng, đường huyết cao chưa hẳn đã xấu, vì nó cũng từng giúp loài người sống sót qua Kỷ Băng Hà lạnh giá.

Mọi người thường đi tiểu nhiều hơn khi trời lạnh. Các nhà nghiên cứu tin rằng, điều này giúp cơ thể cô đọng lượng đường huyết để chống lại cái lạnh. Khi nồng độ đường trong máu cao, bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Đó cũng là lý do khi ăn no, chúng ta thường thấy ấm áp hơn, bởi vì khi bạn no, chỉ số đường huyết sẽ tăng cao.

Thậm chí, vào mùa hè, chúng ta còn thấy nóng khi vừa ăn xong, mặc dù bữa ăn không hề có các món canh hay súp nóng. Còn vào mùa đông, nếu đang đói cồn cào, chắc hẳn bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn, cảm giác vừa lạnh vừa đói đường như hút cạn năng lượng của bạn.

Trái Đất chỉ ấm lên trong vài trăm năm gần đây, khoảng thời gian dài trước đó, hoàn cảnh sống của con người vẫn luôn giá lạnh, khả năng tăng đường huyết giúp đảm bảo các chức năng của cơ thể trong môi trường rét buốt.

Nhưng bản năng sinh tồn này lại trở nên vô dụng khi khí hậu đột nhiên ấm lên. Thời tiết không đủ lạnh để tiêu hao lượng đường huyết trong máu, con người sống trong các căn phòng ấm áp và không chịu vận động, lại ăn uống bừa bãi không kiểm soát, nên tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng cao.

Do đó, những người kiên trì đi bơi vào mùa đông thường rất hiếm bị bệnh tiểu đường, vì họ đang duy trì trạng thái sinh hoạt như ban đầu - khi gen mới hình thành.

Thực ra cholesterol cao hay tăng đường huyết vốn dĩ đều là những cơ chế tự cứu chữa của cơ thể, nhưng ngày nay, chúng trở thành lời cảnh báo mà cơ thể gửi tới bạn, nếu hiểu được thì bạn sẽ không điều trị chúng như bệnh tật thông thường, mà có thể tận dụng bản năng chữa lành này để cứu lấy sức khỏe của mình.

Đừng ăn uống bừa bãi, đừng ngồi lì trong nhà, hãy đón nhận cái lạnh, mệt mỏi, thậm chí là cơn đói một cách vừa phải, đấy sẽ là cách gìn giữ sức khỏe của bạn trong hoàn cảnh sống mới.