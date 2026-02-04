Phương Ly nói về sự thay đổi màu da

Trong chương trình Sao check của VTV, Phương Ly chia sẻ về sự thay đổi màu da. Cô cho biết mỗi lần có cơ hội đi diễn ở vùng biển sẽ tranh thủ thời gian để tắm nắng. Bình thường khi không có lịch diễn, ca sĩ tắm nắng trên ban công nhà.
Giọng ca Vỗ tay còn cho biết thời gian này, màu da của cô đã sáng hơn. Phương Ly nói: “Khán giả yêu thích tôi với màu da trắng sáng. Khi tôi thay đổi, nếu có ai không yêu nữa, tôi sẽ làm cho họ yêu thích thì mới thôi”.
Ngoài ra, khi được hỏi về biệt danh "vợ quốc dân", nữ ca sĩ bày tỏ: "Cũng không biết vì sao mọi người gọi mình là vợ quốc dân. Tôi đọc bình luận thấy cũng có người mắng đấy, bảo sao cô này lại là vợ quốc dân. Đôi khi tôi hơi cá tính, mà hình tượng vợ quốc dân chắc dịu dàng hơn. Mọi người yêu quý gọi thì mình tận hưởng thôi".
Hình ảnh gần đây của Phương Ly. Ảnh: FBNV.
Thời gian qua, Phương Ly tham gia chương trình Em xinh “say hi” và khá được yêu thích với ca khúc Vỗ tay.
Sau khi Em xinh "say hi" kết thúc, Phương Ly liên tục gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn. Sự thay đổi của nữ ca sĩ được cho là kết quả của quá trình nhuộm da. Phương Ly không lên tiếng chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình.
Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1990 chuyển sang phong cách sexy, quyến rũ và mạnh mẽ hơn thay vì gắn liền với hình tượng ngọt ngào, dễ thương như trước.
Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?
Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.
Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.