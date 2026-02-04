Phương Ly nói về sự thay đổi màu da

Phương Ly tâm sự cô có sở thích tắm nắng và tập gym. Nhờ đó, vẻ ngoài của nữ ca sĩ ngày càng khỏe khoắn, quyến rũ hơn.

Trong chương trình Sao check của VTV, Phương Ly chia sẻ về sự thay đổi màu da. Cô cho biết mỗi lần có cơ hội đi diễn ở vùng biển sẽ tranh thủ thời gian để tắm nắng. Bình thường khi không có lịch diễn, ca sĩ tắm nắng trên ban công nhà.

Giọng ca Vỗ tay còn cho biết thời gian này, màu da của cô đã sáng hơn. Phương Ly nói: “Khán giả yêu thích tôi với màu da trắng sáng. Khi tôi thay đổi, nếu có ai không yêu nữa, tôi sẽ làm cho họ yêu thích thì mới thôi”.

Ngoài ra, khi được hỏi về biệt danh "vợ quốc dân", nữ ca sĩ bày tỏ: "Cũng không biết vì sao mọi người gọi mình là vợ quốc dân. Tôi đọc bình luận thấy cũng có người mắng đấy, bảo sao cô này lại là vợ quốc dân. Đôi khi tôi hơi cá tính, mà hình tượng vợ quốc dân chắc dịu dàng hơn. Mọi người yêu quý gọi thì mình tận hưởng thôi".

Hình ảnh gần đây của Phương Ly. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Phương Ly tham gia chương trình Em xinh “say hi” và khá được yêu thích với ca khúc Vỗ tay.

Sau khi Em xinh "say hi" kết thúc, Phương Ly liên tục gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn. Sự thay đổi của nữ ca sĩ được cho là kết quả của quá trình nhuộm da. Phương Ly không lên tiếng chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình.

Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1990 chuyển sang phong cách sexy, quyến rũ và mạnh mẽ hơn thay vì gắn liền với hình tượng ngọt ngào, dễ thương như trước.