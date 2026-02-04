Tình trạng đáng lo của hoa hậu cùng lúc tán tỉnh 4 người

Mina Sue Choi đã bật khóc trong tập mới nhất của Địa ngục độc thân - Single’s Inferno. Lý do là cô cảm thấy có bị xúc phạm sau khi nghe lời nói của Kim Min Ji.

Vừa qua, Netflix phát hành các tập 8-10 của chương trình hẹn hò thực tế Địa ngục độc thân - Single’s Inferno. Diễn biến mới xoay quanh Mina Sue Choi tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận, theo tờ News1.

Trong tập phát sóng, Mina Sue Choi gọi Song Seung Il - người có mối liên kết tình cảm với Kim Min Ji - để cùng đến Đảo Thiên Đường. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện riêng, cô lại bày tỏ sự quan tâm đến Lim Soo Bin và Lee Sung Hun. Điều này khiến Song Seung Il lộ rõ vẻ khó chịu.

Mina Sue Choi liên tục bị chỉ trích từ khi chương trình lên sóng.

Hôm sau, khi các thí sinh quay trở lại “Địa ngục”, Kim Min Ji chủ động gặp Mina Sue Choi để nói chuyện. Kim Min Ji nhắc đến việc Mina thể hiện sự quan tâm với nhiều thí sinh nam và muốn biết suy nghĩ thực sự của cô.

Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi Kim Min Ji nói: “Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng tớ ước cậu đưa ra quyết định”. Mina trả lời: “Tớ cũng không biết nữa. Tớ xin lỗi”. Cô nói thêm: “Nếu có người quyết định hộ tớ, tớ sẽ làm, nhưng đó là tính cách của tớ.” Kim Min Ji đáp lại: “Tớ nghĩ cậu không hiểu chính mình. Vậy thì làm sao cậu có thể hẹn hò được?”.

Sau cuộc đối thoại, Mina Sue Choi đứng phía sau ký túc xá và lau nước mắt. Trong phần phỏng vấn với ê-kíp sản xuất, cô chia sẻ: “Câu ‘bạn không hiểu chính mình’ thực sự làm tôi khó chịu và cảm thấy thô lỗ”.

Phản ứng của khán giả trước cuộc trò chuyện giữa Kim Min Ji và Mina Sue Choi khá trái chiều. Một bộ phận cho rằng Kim Min Ji chỉ đang thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. Ngược lại, nhiều người nhận định việc chỉ trích cách tiếp cận của người khác trong một chương trình hẹn hò là không cần thiết. Một số ý kiến cho rằng Min Ji nên tập trung vào mối quan hệ với Song Seung Il thay vì nhắc đến những thí sinh nữ khác.

Chưa hết, ngày 4/2, một người bạn chia sẻ hình ảnh Mina Sue Choi ngồi một góc. Tấm ảnh được chụp từ phía sau. Kèm theo tấm ảnh, người bạn của nàng hậu viết: “Nhỏ đang kiểm điểm bản thân".

Mina Sue Choi bị xem là thí sinh gây tranh luận nhất mùa 5. Truyền thông Hàn Quốc cho biết cô trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Các bài đăng cá nhân của Mina ngập tràn ý kiến trái chiều. Một số tờ báo như MHN và Newsen nhận định cô như “vai phản diện” hoặc “kẻ chuyên gây rối” trong show hẹn hò.

Nguyên nhân đến từ việc Mina cùng lúc tán tỉnh ít nhất 4 thí sinh nam, khiến các người chơi khác cũng như dàn quan sát viên không hiểu cô thực sự có tình cảm với ai.

Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2022.