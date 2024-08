Phương Ly đăng ảnh kỷ niệm với Andree

Phương Ly (sinh năm 1990), ban đầu được biết đến với danh xưng "em gái ca sĩ Phương Linh". Sau đó, Phương Ly dần xây dựng chỗ đứng riêng với vai trò ca sĩ thông qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Mặt trời của em, Thằng điên, Missing You… hay gần đây có Anh là ngoại lệ của em, Little Love (But No Limit). Cả 2 sản phẩm mới này đều đạt lượt xem lớn. Âm nhạc của Phương Ly thường nhẹ nhàng, thơ mộng, trong khi phần hình ảnh gắn liền với thiên nhiên, cỏ cây hoa lá.