Phương Linh kém ấn tượng

Màn thể hiện của Phương Linh ở bán kết Miss Cosmo 2025 đang nhận về ý kiến trái chiều. Cô trình diễn thiếu tự tin và gặp sự cố ở phần thi trang phục dạ hội.

Bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM vào tối 17/12 với sự tham gia tranh tài của 71 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội đồng giám khảo gồm có Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu, Á hậu Thế giới 2021 Olivia Yacé, bà Paula Shugart - cựu chủ tịch Miss Universe, CEO kiêm Chủ tịch KC Global Media George Chien.

Sau màn lighting show được dàn dựng công phu ở phần mở đầu, dàn thí sinh lần lượt xuất hiện lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Cũng trong phần thi này, 71 người đẹp có màn hô tên kết hợp catwalk trên sân khấu.

Phương Linh gặp sự cố ở phần thi Trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: BTC.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh - diện thiết kế xuyên thấu, đính đá, kết hợp trang sức. Trang phục lấy cảm hứng từ hiện tượng nhật thực, gam màu ombre trắng và đỏ. Song khi catwalk, người đẹp gặp sự cố vấp vào tà váy. Từng bước đi của Phương Linh thiếu sự chắc chắn, ổn định.

Ngoài ra, màn hô tên của Phương Linh cũng kém ấn tượng. Cô bị mất bình tĩnh khi thể hiện màn trình diễn ở phần thi trang phục dạ hội.

Song ở phần thi trình diễn áo tắm sau đó, đại diện Việt Nam nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô trình diễn tự tin và catwalk uyển chuyển hơn. Hình thể của Phương Linh gợi cảm, săn chắc sau thời gian tập luyện kỹ lưỡng.

Sau đêm bán kết, các đại diện đến từ Ấn Độ, Brazil, Peru, Colombia, Philippines, Cuba, Ecuador... đang nhận đánh giá tích cực từ fan sắc đẹp.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Best in Swimsuit cho người đẹp Gabriela Borges, Miss Cosmo Brazil 2025. Best Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll. Trong khi giải Best Catwalk được trao cho thí sinh Amys Napoles Ochoa đến từ Cuba.

Các người đẹp sẽ có vài ngày tích cực chuẩn bị để đến với đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối 20/12.

Phương Linh sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Sau khi tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ), Phương Linh tiếp tục hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, Phương Linh đảm nhận vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam. Trước đó, cô từng làm việc trong vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.