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Phương án tối ưu dòng tiền khi đầu tư căn hộ The Fest, Charmora City
- Thứ năm, 30/7/2026 15:00 (GMT+7)
- 1 giờ trước
Căn hộ The Fest tại Charmora City gây chú ý với giới đầu tư nhờ lợi thế khai thác từ hệ sinh thái giải trí quy mô và tối ưu được dòng vốn nhờ loạt phương án tài chính linh hoạt.
11:00 2/3/2026
11:00
2/3/2026
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Ba tòa tháp Onsen tại Charmora City xuất hiện giữa xứ Trầm hương như một sự tiếp nối đầy kiêu hãnh, đánh thức di sản để hòa quyện cùng nhịp sống đương đại của “đô thị đảo quốc tế”.
15:00 15/6/2026
15:00
15/6/2026
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Tối 13/6, gần 30.000 khán giả đã hòa mình vào đại nhạc hội “Mega Booming - Charmora City”, biến bờ biển Nha Trang thành tâm điểm âm nhạc và pháo hoa rực rỡ.
14:00 10/7/2026
14:00
10/7/2026
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Để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và vui chơi giải trí ngày càng đa dạng của du khách, hạ tầng du lịch Nha Trang đang đòi hỏi những mô hình trải nghiệm đột phá sau hoàng hôn.
Sun Group
The Fest
Charmora City