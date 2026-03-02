Kiến trúc The Onsen - Charmora City trên nền di sản xứ Trầm hương

Ba tòa tháp Onsen tại Charmora City xuất hiện giữa xứ Trầm hương như một sự tiếp nối đầy kiêu hãnh, đánh thức di sản để hòa quyện cùng nhịp sống đương đại của “đô thị đảo quốc tế”.

Vượt xa chuẩn mực của các tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng, The Onsen tựa như một “landmark” mới của Nha Trang, với kiến trúc ấn tượng tôn vinh di sản Champa kiêu hãnh hòa nhịp cùng hình hài đô thị đảo quốc tế.

Kiến trúc Champa đương đại

Nằm trên đồi Cù Lao, di tích quốc gia đặc biệt tháp Bà Ponagar mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc tiêu biểu của văn hóa Chăm được xây dựng từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 13. Nơi đây trở thành biểu tượng giao thoa đặc sắc giữa 2 nền văn hóa Chăm - Việt, là trung tâm thờ Mẫu của khu vực Nam Trung Bộ.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Bà Ponagar đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Chính từ “tiếng vọng” di sản nghìn năm ấy, Sun Group cùng các đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế đã viết tiếp chương mới cho dòng chảy văn hóa Nha Trang với sự xuất hiện của The Onsen tại đảo Nam - Charmora City.

Ba tòa tháp Onsen 1, 2, 3 sở hữu khối đế vững chắc mang tinh thần kiến trúc Chăm, vươn dần lên đỉnh tháp là những đường nét thanh thoát đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Tổng thể tựa như “cổng chào” đầy biểu tượng, nơi quá khứ và hiện tại đối thoại trong cùng một hình khối kiến trúc.

Nha Trang từ lâu được biết đến là vùng đất của sự giao thoa giữa mặn mòi của biển cả, nét rêu phong của tháp Bà Ponagar và sự năng động của một đô thị du lịch toàn cầu. “Với 3 tòa tháp Onsen, chúng tôi muốn nhìn thấy di sản Champa ‘thức giấc’ trong hình hài đương đại, kiến tạo nên một thành phố đảo quốc tế giàu bản sắc ngay tại Nam Nha Trang”, kiến trúc sư trưởng của Charmora City khẳng định.

Kiến trúc The Onsen là sự giao thoa giữa văn hóa Champa, nét Pháp thanh lịch và tinh thần hiện đại.

Khi truyền thống “đối thoại” cùng tương lai, The Onsen được định vị là điểm khởi đầu cho ý niệm “Dòng chảy di sản kiến trúc” xuyên suốt toàn dự án Charmora City; từ niềm tin tín ngưỡng của văn hóa Champa, nhịp điệu thanh lịch của kiến trúc Pháp cổ, nét tối giản của kiến trúc hiện đại và sự đề cao giá trị cảm xúc theo phong cách đương đại.

Khi vật liệu kể câu chuyện văn hóa

Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở khối đế vững chãi với gam màu đỏ nâu đa sắc, gợi nhắc đến những viên gạch nung huyền thoại của các tòa tháp Chăm cổ kính. Các mảng tường họa tiết được chắt lọc từ văn hóa, tín ngưỡng bản địa, phối trộn nhịp nhàng với những đường lam chắn hay phào chỉ màu vàng gold sang trọng.

Tuy nhiên, thay vì bó hẹp trong sự khép kín của kiến trúc cổ, The Onsen mở toang tầm nhìn bằng hệ kính khổ lớn, cho phép ánh sáng và gió biển tràn ngập vào từng không gian sống. Đó là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, nơi sự vững chãi của đá tự nhiên gặp gỡ nét thanh thoát trong từng lớp sơn hiện đại.

Căn hộ The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá, thu trọn mỹ cảnh sông, núi, biển, trời.

Ý nghĩa này càng giá trị hơn khi đặt trong địa thế “đảo trung tâm” của Charmora City - vùng đất được bao bọc bởi sông, núi và biển. Sự hội tụ của các dòng nước không chỉ mang lại bầu không khí trong lành, mà còn được xem là mạch nguồn sinh khí, giúp tài lộc luân chuyển và tích tụ.

Căn hộ The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá, thu trọn mỹ cảnh sông, núi, biển, trời xứ Trầm hương, cùng pháo hoa rực rỡ từ đảo Trung và sự bình yên sinh thái của đảo Nam, tạo nên không gian sống cân bằng tuyệt đối.

Mọi chi tiết, từ bộ vật liệu sơn hiệu ứng có độ nhám nhẹ đến sự sắp đặt các không gian cộng đồng, đều hướng tới việc chạm vào cảm xúc và nâng niu trải nghiệm cư dân.

Từ nền móng di sản đến chuẩn mực sống thượng lưu

Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc tế của thương hiệu thiết kế toàn cầu Broadway Malyan và sự am hiểu văn hóa của đội ngũ kiến trúc sư đã tạo nên không gian sống vừa hiện đại, vừa thấm đẫm bản sắc Nha Trang.

Tại đây, phong cách sống thượng lưu không đo bằng sự phô trương, mà được định nghĩa bằng những giá trị thụ hưởng chiều sâu. Đó là cảm giác thư thái khi tắm khoáng nóng giữa không gian mang đậm hơi thở di sản, sự tĩnh tại khi ánh nắng chạm sông nước long lanh hay những đêm pháo hoa lãng mạn bên khung cửa.

The Onsen là lời giải cho bài toán đầu tư vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác lưu trú.

Không dừng lại ở một biểu tượng kiến trúc hay không gian sống xa hoa, The Onsen là lời giải cho bài toán đầu tư đa mục tiêu. Với dải sản phẩm linh hoạt từ studio đến căn 3 phòng ngủ phiên bản giới hạn, chủ sở hữu dễ dàng biến nơi đây thành “ngôi nhà thứ hai” để tái tạo “thân - tâm - trí”, hoặc vận hành khai thác lưu trú nhờ vị trí cửa ngõ đón trọn dòng khách du lịch.

Chuẩn sống “wellness living” tại đảo Nam mang đến trải nghiệm phục hồi “thân - tâm - trí” cho cư dân.

Giá trị của dự án được bảo chứng bởi hệ sinh thái thuần khiết của đảo Nam, nơi công viên Onsen và đập sinh thái dệt nên một miền xanh khoáng đạt.

Tại đây, đặc quyền của cư dân được định nghĩa qua hệ thống Clubhouse Onsen chuẩn mực với khoáng nóng, spa trị liệu và yoga, kết hợp không gian cộng đồng tiện nghi kế bên tòa tháp.