The Onsen - nơi tinh hoa kiến trúc, chuẩn wellness hội tụ ở Nha Trang

Trong bối cảnh trung tâm Nha Trang khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài, The Onsen ở Charmora City thu hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Vị trí, tầm nhìn và quy hoạch độc đáo của Sun Group giúp chủ nhân tìm thấy nơi sống lý tưởng và cơ hội tích sản bền vững.

Hưởng trọn “giá trị vàng” của 2 đảo trong Charmora City

Khi bức tranh đô thị ven biển Việt Nam đang chuyển dịch từ phát triển hạ tầng lưu trú đơn thuần sang kiến tạo môi trường sống toàn diện, Nha Trang được xác định là một trong những điểm đến tiên phong của xu hướng đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Trên nền tảng đó, phân khu The Onsen thuộc đảo Nam Charmora City giữ vai trò chủ đạo trong việc định hình phong cách sống mới.

The Onsen nắm giữ vị trí cửa ngõ chiến lược của đảo Nam (Charmora City). Ảnh phối cảnh.

Được bao quanh bởi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc, Charmora City với quy mô 227 ha được quy hoạch thành ba đảo Bắc - Trung - Nam vận hành liền mạch. Riêng đảo Nam được định hình trở thành không gian an cư và nghỉ dưỡng với tòa tháp cao tầng, biệt thự và nhà phố hài hòa cùng cảnh quan xanh và mặt nước.

Trong tổng thể đó, The Onsen nắm giữ vị trí cửa ngõ chiến lược ngay tại điểm giao thoa của các cây cầu huyết mạch, giúp cân bằng giữa nhịp sống sôi động và sự an yên, riêng tư. Tại đảo Nam, đây là tọa độ sở hữu lợi thế tiếp cận gần nhất với đảo Trung - “thiên đường” giải trí và kinh tế đêm của Charmora City. Thông qua cây cầu đi bộ tích hợp đập sinh thái, cư dân dễ dàng chạm tới nhịp đập phồn hoa. Đặc biệt, căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn biển, sông, núi. Từ ban công, gia chủ có thể thu trọn khoảnh khắc rực rỡ của đô thị về đêm, đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật phản chiếu trên mặt sông từ đảo Trung, tạo nên trải nghiệm thị giác sống động và giàu cảm xúc.

Căn hộ sở hữu tầm nhìn Panorama ôm trọn biển, sông, núi và thu trọn khoảnh khắc rực rỡ. Ảnh phối cảnh.

Không chỉ nổi bật về vị trí, The Onsen còn gây ấn tượng với ngôn ngữ kiến trúc Champa đương đại, được tư vấn thiết kế bởi Broadway Malyan - thương hiệu kiến trúc danh tiếng toàn cầu. Ba tòa tháp được ví như "landmark" mới - cổng chào biểu tượng nơi quá khứ và hiện đại đối thoại. Cảm hứng từ "lớp trầm tích" văn hóa được tái hiện qua khối đế mang tinh thần Chăm, vươn dần lên đỉnh tháp là những đường nét thanh thoát của kiến trúc hiện đại. Tinh thần bản địa được diễn giải qua bộ vật liệu: Sơn hiệu ứng trắng nhám nhẹ, sắc nâu trầm ấm áp, đá tự nhiên gồ ghề tạo chiều sâu cùng đường phào chỉ màu vàng gold tinh tế. Cách tiếp cận này khiến tòa tháp vừa hài hòa với thiên nhiên, vừa mang tinh thần bản địa.

Triết lý wellness living

Thổi hồn vào nền tảng kiến trúc ấy là triết lý wellness living (tạm dịch: chăm sóc sức khỏe và tinh thần) toàn diện. Chất lượng sống được đặt lên hàng đầu thông qua việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng phục hồi năng lượng. Không gian sống và tiện ích được tổ chức xoay quanh trải nghiệm tái tạo, từ hệ thống Clubhouse Onsen đến công viên Onsen, công viên ven sông, đập sinh thái và những khoảng xanh tĩnh lặng dành cho thiền định. Mỗi chi tiết hướng tới giúp cư dân cân bằng nhịp sống, giảm áp lực đô thị và nuôi dưỡng trạng thái sống an yên, bền vững.

Không gian sống xoay quanh trải nghiệm tái tạo, giúp cư dân nuôi dưỡng trạng thái sống an yên, bền vững. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, The Onsen thừa hưởng hệ sinh thái cảnh quan và dịch vụ quy mô lớn của đảo Nam (Charmora City). Sự kết nối liền mạch giữa không gian ở, không gian trị liệu và không gian trải nghiệm đô thị tạo nên môi trường sống trọn vẹn. Đó là nơi nhu cầu về nghỉ ngơi, làm việc và tái tạo được đáp ứng trong cùng một điểm đến.

Đặc biệt, tiềm năng khai thác của The Onsen được bảo chứng bởi nhu cầu thực tế. Với lượng khách du lịch cùng quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh trong khu vực dự án, căn hộ tại đây đảm bảo công suất khai thác và giá thuê hợp lý.

The Onsen định hướng trở thành một trong những biểu tượng mới của phong cách sống wellness living tại Nha Trang. Ảnh phối cảnh.

Với định hướng phát triển đa công năng và trải nghiệm, The Onsen được kỳ vọng trở thành công trình điểm nhấn quan trọng của đảo Nam (Charmora City). Phân khu được xem là một trong những biểu tượng mới của phong cách sống wellness living tại Nha Trang, đồng thời góp phần tạo động lực trên hành trình trở thành đô thị biển đáng sống tầm cỡ quốc tế của Khánh Hòa.