Dàn sao khuấy động đêm hè Nha Trang ở 'Mega Booming - Charmora City'

Tối 13/6, gần 30.000 khán giả đã hòa mình vào đại nhạc hội “Mega Booming - Charmora City”, biến bờ biển Nha Trang thành tâm điểm âm nhạc và pháo hoa rực rỡ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, đại nhạc hội hoành tráng "Mega Booming - Charmora City" chính thức “đốt cháy” đêm phố biển Nha Trang với những màn trình diễn ấn tượng của 18 nghệ sĩ đình đám.

Được tổ chức bởi BamBoo Artists Agency và sự đồng hành của Charmora City by Sun Group - dự án đô thị được định vị là “thành phố đảo quốc tế” tại Nha Trang, đêm nhạc đã đánh dấu mốc khởi đầu bùng nổ cho Nha Trang với chuỗi siêu phẩm du lịch giải trí.

Gần 30.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc hội “Mega Booming - Charmora City” tại Nha Trang.

Bữa tiệc âm nhạc “Mega Booming - Charmora City” là sự kết hợp đa dạng các thể loại âm nhạc từ rock, pop, hip-hop, dân gian đương đại cho đến nhạc quốc tế, tạo một “tiệc buffet” âm nhạc đa sắc màu và cuồng nhiệt cho hàng vạn khán giả.

Mở màn đầy gai góc với bản phối rock Lý kéo chài, Phạm Anh Khoa ngay lập tức đưa hàng chục nghìn khán giả vào không gian âm nhạc nguyên bản. Tiết mục đinh của anh chính là sự kết hợp giữa guitar điện mạnh mẽ và giọng hát gằn xé trong Mái đình làng biển. Sự cộng hưởng đạt đỉnh điểm khi hàng chục nghìn ánh đèn flash được bật sáng, khán giả cùng hòa giọng cuồng nhiệt theo những giai điệu bất hủ, xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ nơi bãi biển Nha Trang.

Là một trong những tâm điểm của đêm nhạc, Văn Mai Hương đã chứng minh đẳng cấp của một giọng ca hàng đầu. Tiết mục đinh Mưa tháng sáu và Đại minh tinh của ca sĩ đã tạo nên biển hòa ca khổng lồ của hàng chục nghìn khán giả.

Ca sĩ Văn Mai Hương cùng khán giả tạo thành dàn đồng ca sôi động bên bờ biển.

Bùi Công Nam - “phù thủy tạo hit” tiếp tục chinh phục người hâm mộ với những giai điệu pop vui tươi, gần gũi trong Nhớ mãi chuyến đi này, mang đến không gian vui nhộn cho phố biển. Ngay sau đó không gian được đốt cháy bởi sự nóng bỏng, nam tính của Kay Trần qua tiết mục đinh Nước hoa và Gọi cháy máy.

Ca sĩ Kay Trần thu hút mọi ánh nhìn bằng vũ đạo nóng bỏng và phong cách nam tính.

Sự giao thoa giữa giọng ca nội lực của Ngọc Kayla và khí chất lịch lãm của Liên Bỉnh Phát đã mang lại một gam màu điện ảnh quý phái cho chương trình. Tiết mục Biết đâu anh gặp may được dàn dựng công phu đầy lôi cuốn. Khán giả hoàn toàn bị thuyết phục trước những bước nhảy vũ đạo đầy điêu luyện và phong trần của “anh tài” Liên Bỉnh Phát bên cạnh giọng ca biến hóa của Ngọc Kayla.

Mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt, Ngọc Khuê mê hoặc khán giả bằng giọng hát mang âm hưởng dân gian đương đại độc bản. Tiết mục Mái đình làng biển, Bài ca tôm cá với những nốt luyến láy đặc trưng tạo nên bầu không khí huyền ảo giữa biển đêm Nha Trang.

Màn trình diễn lôi cuốn của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla tại sự kiện.

Trong khi bộ đôi JSOL và Hoàng Duyên mang đến những giai điệu ngọt ngào, nhuộm sắc lãng mạn cho đêm nhạc, Blue D lại khuấy động Quảng trường 2/4 bằng set nhạc pop-dance quốc tế sôi động, biến nơi đây thành một lễ hội âm nhạc ngoài trời đầy cuồng nhiệt.

Dàn “anh tài” Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam bùng nổ trong bản mashup Sóng tình.

Sức nóng của đêm nhạc được đẩy lên cao trào với màn kết hợp của các “anh tài” Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam trong bản mashup Lời yêu thương và Sóng tình. Những giai điệu quen thuộc cùng phần trình diễn giàu năng lượng đã khiến toàn bộ Quảng trường 2/4 bùng nổ. Từ khu VIP, fanzone đến dòng người đứng kín dọc đường Trần Phú đều đồng loạt đứng dậy, hòa giọng và nhún nhảy theo điệp khúc Sóng tình.

Pháo hoa tầm cao mang dấu ấn Sun Group thắp sáng rực rỡ toàn bộ vịnh biển.

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng của bản mashup khép lại, bầu trời đêm Nha Trang chính thức bùng nổ với phần trình diễn pháo hoa kết show mãn nhãn kéo dài 10 phút, thắp sáng rực rỡ toàn bộ vịnh ngọc Nha Trang. Hệ thống pháo hoa tầm cao được kích hoạt từ cụm xà lan chuyên dụng ngoài khơi tạo nên những quầng sáng khổng lồ phản chiếu lấp lánh xuống mặt biển. Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hào hùng và tiệc ánh sáng đỉnh cao đã làm nên một đêm hè cuồng nhiệt cho vịnh ngọc Nha Trang.

Với không gian bùng nổ của âm nhạc và pháo hoa đỉnh cao, Mega Booming - Charmora City đã chính thức khởi đầu và trở thành tâm điểm của Nha Trang Downtown - một tầm nhìn chiến lược được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, nhằm mang đến cho Nha Trang hệ sinh thái du lịch giải trí và bất động sản cao cấp. Đại nhạc hội cũng trở thành dấu mốc đưa Nha Trang thành điểm đến “không ngủ” với loạt show diễn đỉnh cao gắn liền với pháo hoa mãn nhãn và các sản phẩm du lịch giải trí sôi động về đêm.