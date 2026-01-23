Giải mã di sản Champa trong kiến trúc đảo Nam Charmora City

Tại đảo Nam Charmora City, di sản Champa được chắt lọc và chuyển hóa thành cảm hứng thiết kế, kiến tạo nên một không gian hiện đại, đa công năng nhưng giàu bản sắc.

Trong dòng chảy phát triển đô thị toàn cầu, văn hóa bản địa đang trở thành yếu tố tạo dấu ấn và giá trị bền vững của kiến trúc. Những dãy nhà Sino-Portuguese ở Phuket (Thái Lan) không chỉ lưu giữ lịch sử giao thoa, mà còn tạo nên hình ảnh đặc trưng của thành phố biển. Ở Chiang Mai (Thái Lan), tinh thần Lanna cổ đại được gìn giữ trong từng tỷ lệ kiến trúc và không gian của các công trình, làm nên bản sắc riêng của “đóa hồng phương Bắc”. Tại đất nước Phù Tang, Kyoto là ví dụ điển hình cho sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi kiến trúc mới vẫn mang nhịp điệu và tinh thần Nhật Bản xuyên nhiều thế kỷ.

Tại Việt Nam, cách tiếp cận này vẫn còn là một thách thức, khi không ít khu đô thị mới đang rơi vào tình trạng “đồng phục kiến trúc”, thiếu bản sắc và nhanh lỗi thời. Trong bối cảnh đó, đảo Nam thuộc “thành phố đảo quốc tế” Charmora City do Sun Group phát triển được chú ý khi lựa chọn di sản Champa làm nền tảng, định hình ngôn ngữ thiết kế, nơi các giá trị kiến trúc và văn hóa địa phương được chắt lọc, thể hiện xuyên suốt trong từng dòng sản phẩm, tạo nên một tổng thể giàu bản sắc riêng.

Từ những dãy phố di sản bề thế

Không giống với hình ảnh quen thuộc của những dãy phố bê tông ngột ngạt, đảo Nam lựa chọn một nhịp điệu khác, khoáng đạt, mang “khí chất” của một không gian sống sinh thái và giàu trải nghiệm. Theo định hướng thiết kế, các dòng sản phẩm thấp tầng tại đây, từ boutique shophouse, townhouse đến biệt thự tứ lập, song lập và đơn lập, đều sở hữu mặt tiền rộng tối thiểu 7,5 m. Tỷ lệ này tạo nên những tuyến phố có khoảng thở, vừa tôn lên dáng vẻ bề thế của kiến trúc, vừa thuận lợi cho nhiều công năng sử dụng.

Kiến trúc thấp tầng của đảo Nam là sự giao thoa giữa văn hóa Champa, nét Pháp thanh lịch và tinh thần hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Ngôn ngữ kiến trúc tại đảo Nam không đi theo lối tái hiện Champa nguyên bản, mà phối trộn có chủ đích giữa niềm tin tín ngưỡng của văn hóa Champa, nét thanh lịch từ kiến trúc Pháp cổ và tinh thần tối giản của kiến trúc hiện đại, giúp tổng thể giữ được sự gọn gàng, ít lỗi mốt.

Sự giao thoa này không nhằm tạo hiệu ứng phô trương hình thức, mà hướng đến một tổng thể hài hòa với địa thế “thủy bao bốn bề”, không gian xanh mát trên “đảo”. Từ nền tảng đó, các dãy phố di sản tại đảo Nam được định vị như một tài sản linh hoạt: Vừa an cư, vừa có thể tích hợp các mô hình kinh doanh dịch vụ hay lưu trú, mà vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ và sự riêng tư.

Không gian xanh mát trên thế đất “thủy bao bốn bề” nâng tầm giá trị sống tại đảo Nam. Ảnh phối cảnh.

“Charmora City thuyết phục tôi ở chỗ đây không chỉ là tài sản đầu tư, mà là nơi để gia đình quay về mỗi năm vài tháng. Bởi vậy, ngôi nhà phải vừa có gu, vừa hài hòa với cảnh quan sinh thái và khí hậu tuyệt vời của Nha Trang. Thời gian không ở thì cho thuê lại, mà công suất và giá thuê ở đây đều rất tốt nhờ lượng khách du lịch ổn định”, anh Đào Đình Vũ (phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ.

Đến một “landmark” kiêu hãnh giữa phố biển Nha Trang

Nếu những “dãy phố di sản” thể hiện tinh thần Champa đương đại trong cấu trúc không gian thấp tầng, thì The Onsen kể câu chuyện ấy bằng hình thái biểu tượng. 3 tòa tháp The Onsen được phát triển với định hướng trở thành một “landmark” mới của Nha Trang, sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn sông, núi, biển hay pháo hoa rực rỡ từ các show diễn ở đảo Trung Charmora City.

Cảm hứng thiết kế của The Onsen bắt nguồn từ chất liệu và những “lớp trầm tích” trong di sản văn hóa địa phương. Từ khối đế vững chắc mang tinh thần kiến trúc Chăm, công trình vươn dần lên đỉnh tháp bằng những đường nét thanh thoát của ngôn ngữ hiện đại, tạo nên một chuyển tiếp mềm mại giữa quá khứ và hiện tại. Tổng thể được hình dung như một “cổng chào” mang tính biểu tượng, nơi các lớp thời gian cùng đối thoại trong một hình khối kiến trúc thống nhất.

Khối đế mang tinh thần kiến trúc Chăm tạo nên nền tảng biểu tượng cho The Onsen. Ảnh phối cảnh.

Không dừng ở câu chuyện tạo hình, The Onsen còn thể hiện tinh thần duy mỹ qua việc lựa chọn và xử lý vật liệu. Sơn hiệu ứng trắng nhám nhẹ mang lại cảm giác tối giản, hiện đại; gam nâu trầm tạo độ ấm và sự thân thiện; đá tự nhiên bề mặt gồ ghề đem lại chiều sâu và cảm giác vững chãi. Các đường lam chắn, phào chỉ sắc Champa hoặc vàng gold được tiết chế tinh tế, kết hợp hệ kính khổ lớn để tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Đặt trong tổng thể đảo Nam, khi cộng hưởng cùng nhịp điệu của các “dãy phố di sản”, The Onsen góp phần hoàn thiện một bức tranh Champa đương đại thống nhất, nơi di sản không đứng yên trong ký ức, mà tiếp tục sống, vươn mình trong diện mạo đô thị hôm nay.

The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn sông núi biển và pháo hoa rực rỡ từ đảo Trung. Ảnh phối cảnh.

Bức tranh đó được định hình từ tư duy thiết kế xuyên suốt của Charmora City. Ngôn ngữ thiết kế đảo Nam được “thổi hồn” bởi Broadway Malyan (Anh) - thương hiệu tư vấn thiết kế danh tiếng toàn cầu. Trong khi đó, quy hoạch cảnh quan được chấp bút bởi Turenscape (Trung Quốc) - tên tuổi được biết đến với tư duy thiết kế cảnh quan đô thị sinh thái, đề cao giải pháp “sống cùng thiên nhiên”, để mặt nước, mảng xanh và hệ công viên trở thành cấu phần chủ đạo của chất lượng sống.

Khi kiến trúc kể được câu chuyện văn hóa, giá trị của bất động sản vì thế vượt ra ngoài phạm vi của một “nơi ở”, được bồi đắp theo thời gian với trải nghiệm sống đậm tính duy mỹ. Chính yếu tố đó kết hợp vị trí, khả năng khai thác kinh doanh, hệ tiện ích wellness đẳng cấp có thể khẳng định giá trị dài hạn của đảo Nam trong bức tranh phát triển của đô thị đảo Charmora City.