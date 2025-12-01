Phú Quốc sắp có thêm dự án bất động sản gần 1,3 tỷ USD

Công ty liên quan đến Thaiholdings dự kiến triển khai khu nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ đồng, tương ứng gần 1,3 tỷ USD.

Phối cảnh Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc. Ảnh: Thaiholdings.

CTCP Enclave Phú Quốc vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, phức hợp Enclave Phú Quốc. Theo báo cáo, dự án sẽ được triển khai tại ấp Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, thuộc Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Dự án Enclave Phú Quốc nằm trong khu vực tập trung nhiều dự án du lịch - nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group), các tổ hợp của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thới và Hòn Thơm Paradise Island.

Dự án khi hình thành sẽ bổ sung vào chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí cao cấp, tạo sự đa dạng sản phẩm du lịch và thúc đẩy khai thác hiệu quả tài nguyên vùng Bãi Thơm - Bắc Đảo.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 33.900 tỷ đồng (đã gồm VAT). Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 22.900 tỷ đồng , chi phí thiết bị hơn 1.700 tỷ đồng , bồi thường - hỗ trợ và tái định cư gần 980 tỷ đồng , phần còn lại là các chi phí khác. Cơ cấu vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu (gần 5.100 tỷ đồng ) và 85% vốn vay thương mại (khoảng 28.800 tỷ đồng ).

Enclave Phú Quốc được định hướng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, bao gồm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề và khu dân cư hỗn hợp.

Theo báo cáo ĐTM, dự án có tổng diện tích hơn 196 ha, chia thành hai khu chính, gồm khu 1 và khu 3.

Trong đó, khu 1 rộng hơn 26 ha, nằm tại khu vực Hòn Một. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng. Khu vực này dự kiến phục vụ tối đa 1.700 du khách, với mật độ xây dựng gộp không quá 13%.

Khu 3 có diện tích gần 170 ha, được định hướng là tổ hợp du lịch, giải trí và khu dân cư. Khu này dự kiến đón khoảng 12.800 du khách, đồng thời bố trí không gian sống cho khoảng 6.000 cư dân. Khu 3 gồm 335 lô biệt thự, 627 lô nhà liền kề và 538 căn nhà ở xã hội.

Toàn dự án cung cấp khoảng 3.450 phòng lưu trú, gồm 3.100 phòng khách sạn và căn hộ du lịch cùng gần 350 biệt thự. Công suất phục vụ tối đa ước đạt khoảng 14.500 khách lưu trú.

Hiện trạng khu đất xây dựng dự án phần lớn là đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp, đan xen với các bãi cát, bãi đá, đất ở và một số loại đất khác.

Tiến độ triển khai chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 (ngày 23/8/2021), dự án có quy mô vốn khi đó là 9.800 tỷ đồng , dự kiến thực hiện từ quý IV/2022 đến quý II/2026.

Về chủ đầu tư, CTCP Enclave Phú Quốc tiền thân là CTCP Xuân Thành Phú Quốc, thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp ban đầu có vốn điều lệ 250 tỷ đồng , trong đó CTCP Tập đoàn Thaigroup sở hữu 98%.

Đến tháng 11/2022, vốn điều lệ tăng lên 416 tỷ đồng rồi sau đó nâng tiếp lên 500 tỷ đồng trong cùng năm. Đến tháng 4/2024, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 3.400 tỷ đồng , gấp gần 7 lần so với trước đó và cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Thaiholdings (HNX: THD) đã đầu tư 1.800 tỷ đồng để nắm 48% cổ phần tại Tập đoàn Thaigroup. Đồng thời, ông Vũ Ngọc Định, Thành viên HĐQT Thaiholdings, hiện giữ chức Tổng giám đốc Enclave Phú Quốc.