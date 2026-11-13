Phú Quốc khai mạc giải ba môn phối hợp cự ly 113 km

Giải ba môn phối hợp Phú Quốc khai mạc ngày 13/11, với khoảng 2.600 người dự kiến tham gia bốn hoạt động.

Vận động viên ở cự ly 70.3 hoàn thành ba chặng bơi, đạp xe và chạy bộ với tổng quãng đường khoảng 113 km.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc bước sang mùa thứ tư, với các cuộc đua diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Theo ban tổ chức, tổng số người tham gia dự kiến tăng 20% so với năm 2025. Các vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi số tay đua Việt Nam đăng ký cự ly chính tăng 10% so với mùa trước.

Ở cự ly 70.3, mỗi vận động viên lần lượt bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21,1 km. Tổng quãng đường khoảng 113 km, tương đương 70,3 dặm. Thành tích được tính từ lúc xuất phát đến khi về đích, bao gồm thời gian ở hai lượt chuyển tiếp giữa các chặng.

Chặng đạp xe chiếm phần lớn quãng đường. Sau khi hoàn thành 90 km trên xe, vận động viên phải chạy thêm một cự ly bán marathon. Việc phân phối sức qua hai chặng đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ tốc độ ở phần chạy cuối.

Ngoài cự ly chính, chương trình có một cuộc đua ba môn phối hợp cự ly ngắn, một nội dung dành cho trẻ em và một giải chạy cộng đồng. Phú Quốc lần đầu tổ chức giải ba môn phối hợp cự ly 5150 vào năm 2022, trước khi đưa cự ly 70.3 vào thi đấu từ năm 2023.

Victor Bailey, người đã tham gia từ giải 5150 đầu tiên, đặt mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân khi trở lại Phú Quốc năm nay. Trước ngày tranh tài, các vận động viên làm thủ tục nhận bộ vật phẩm thi đấu và gửi xe đạp theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Ban tổ chức phối hợp với lực lượng địa phương bố trí nhân viên y tế và tình nguyện viên trên các cung đường bơi, đạp xe và chạy bộ. Phương án hỗ trợ được triển khai xuyên suốt cuộc đua, từ chặng bơi đến khi các vận động viên về đích.