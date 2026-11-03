Hạ Long đón thử thách ba môn phối hợp 113 km

Hạ Long sẽ lần đầu đăng cai IRONMAN 70.3 vào tháng 3/2027, đưa hệ thống giải ba môn phối hợp quốc tế này mở rộng ra miền Bắc sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam.

Hạ Long trở thành địa điểm mới trong hệ thống IRONMAN 70.3 tại Việt Nam từ năm 2027.

Ngày 2/11, Tập đoàn IRONMAN xác nhận bổ sung Hạ Long (Quảng Ninh) vào hệ thống thi đấu toàn cầu. Giải dự kiến diễn ra ngày 21/3/2027, đánh dấu lần đầu một địa phương miền Bắc tổ chức IRONMAN 70.3, bên cạnh hai điểm đến quen thuộc là Đà Nẵng và Phú Quốc.

Từ giải đấu đầu tiên tại Đà Nẵng năm 2015, IRONMAN từng bước mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Phú Quốc gia nhập hệ thống năm 2023, trước khi Hạ Long trở thành địa điểm tiếp theo. Việc bổ sung chặng đua phía Bắc cũng phản ánh sự phát triển của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước, vốn ngày càng có nhiều vận động viên theo đuổi các cự ly sức bền.

Điểm khác biệt của chặng Hạ Long nằm ở thiết kế đường đua kết hợp giữa mặt nước vịnh, tuyến đường ven biển và khu vực đô thị. Theo phương án dự kiến, vận động viên sẽ xuất phát tại bãi biển Hòn Gai, hoàn thành 1,9 km bơi trước khi bước vào chặng đạp xe dài 90 km.

Cung đường đạp xe đi qua tuyến Trần Quốc Nghiễn, trong khi chặng chạy bộ 21,1 km được bố trí dọc bờ biển, qua khu vực Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh. Lộ trình cụ thể chưa được chốt và có thể điều chỉnh trước ngày thi đấu.

Với tổng cự ly 113 km, IRONMAN 70.3 đòi hỏi vận động viên duy trì thể lực trong nhiều giờ, đồng thời tính toán tốc độ và dinh dưỡng hợp lý qua từng chặng. Đặc biệt, khả năng thích nghi với điều kiện mặt nước, thời tiết và các đoạn chuyển tiếp có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành tích.

Ban tổ chức sẽ mở đăng ký từ ngày 4/11, nhưng chưa công bố quy mô vận động viên của mùa giải đầu tiên. Trước cuộc đua chính, các nội dung 5150, Sunrise Sprint và Ironkids dự kiến diễn ra ngày 20/3, mở rộng cơ hội thi đấu cho nhiều nhóm tuổi.