Greenfeed bứt phá chinh phục Ironman Việt Nam

Lần đầu tiên, Greenfeed có 9 thành viên chinh phục cự ly Full Ironman 140.6 ở sự kiện thể thao đa môn Ironman Việt Nam 2026, khẳng định tinh thần can đảm dám thử thách và bứt phá.

Đầu tháng 5 ở Đà Nẵng, nhiều Greenfeeders (nhân viên công ty Greenfeed) bật khóc khi về đích sau những bước chạy cuối cùng. Không phải vì mệt mỏi sau cuộc đua, những cảm xúc ấy vỡ òa bởi tập thể Greenfeed vừa hoàn thành thử thách đầy can đảm. Đó là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, điều mà mỗi Greenfeeder theo đuổi mỗi ngày từ công việc đến cuộc sống.

Hành trình vượt qua giới hạn của các Greenfeeders

Tại giải đấu Ironman Việt Nam 2026, Greenfeed là một trong những đội hình doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất mùa giải với gần 80 vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung: Ironkids, Sprint, 70.3 và đặc biệt là Full Ironman 140.6 - thử thách sức bền khắc nghiệt.

Ở cự ly 70.3, Greenfeed có 6 vận động viên thi đấu cá nhân cùng 58 thành viên tham gia theo hình thức tiếp sức đồng đội, lan tỏa tinh thần đoàn kết và đồng lòng trên từng chặng đua.

Đại diện Greenfeed thi đấu cá nhân cự ly 70.3.

Trong số đó, 9 thành viên từ câu lạc bộ thể thao nội bộ Greenfeed Outrace hoàn thành chặng đua Full Ironman 140.6 với 3 môn phối hợp gồm 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ trong một ngày. Đó không chỉ là bài kiểm tra của thể lực, mà còn là sức mạnh của ý chí, tính kỷ luật và tinh thần thép trong thời gian thi đấu.

Hành trình chinh phục Ironman của đội ngũ Greenfeed được tạo nên qua 17 tuần luyện tập bền bỉ, từ những buổi bơi sáng sớm, chặng đạp kéo dài hàng trăm kilomet đến những bước chạy sau giờ làm việc và vô số lần vượt giới hạn của chính mình. Mỗi ngày tập luyện là một ngày tích lũy bản lĩnh. Mỗi kilomet hoàn thành không chỉ là thành tích, mà còn là sự chiến thắng trước mệt mỏi, áp lực và giới hạn.

Đội hình Greenfeed sẵn sàng tinh thần trước ngày tranh tài.

Trên đường đua, Greenfeeders xuất hiện với hình ảnh tập thể chuyên nghiệp, văn minh, đoàn kết và tiếp sức cho nhau tiến về phía trước. Tinh thần ấy giúp Greenfeed được vinh danh Corporate Challenge Runner-up cho đội nhóm/doanh nghiệp có kết quả thi đấu và quy mô tham dự nổi bật tại mùa giải.

Với Greenfeed, thể thao không dừng lại ở phong trào nội bộ, mà trở thành cách doanh nghiệp xây dựng “chất keo” gắn kết tự nhiên trong đội ngũ, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần can đảm, nhiệt huyết - giá trị trở thành “chất Greenfeed” trong mỗi cá nhân.

Câu lạc bộ Outrace Club

Doanh nghiệp lựa chọn chăm sóc đội ngũ theo hướng tâm - thân - trí - thần, xem việc đầu tư cho sức khỏe thể chất và tinh thần là chiến lược phát triển con người bền vững. Theo Greenfeed, thể chất không chỉ là nền tảng của sức khỏe, mà còn tạo năng lượng cho trí tuệ, cảm xúc và chiều sâu tinh thần. Khi cơ thể khỏe mạnh, mỗi cá nhân đủ nội lực để sáng tạo, hợp tác và bền bỉ vượt qua thử thách.

Từ đó, Greenfeed thành lập câu lạc bộ thể thao Outrace Club với đa dạng bộ môn như chạy bộ, yoga, đạp xe và bơi lội để mỗi cá nhân lựa chọn tham gia theo nhu cầu. Với sự tham gia và ủng hộ của đội ngũ, kết nối không chỉ nhân sự nội bộ mà còn cả người thân, bạn bè, khách hàng và đối tác, hình thành hệ sinh thái sống khỏe và lành mạnh.

Các vận động viên của Greenfeed về đích phần thi tiếp sức.

Vượt trên câu lạc bộ nội bộ, Outrace Club trở thành nơi nhiều cá nhân truyền cảm hứng cho tổ chức bằng hành trình vượt qua giới hạn. Trong số đó, anh Phạm Tuấn Anh, Giám đốc cấp cao phát triển bền vững, là một trong những “đôi chân” tiên phong của Greenfeed trên cung đường chạy.

Ít ai biết anh từng chiến đấu với ung thư đại tràng. Năm 2013, khi vẫn là nhân viên văn phòng chưa từng tập luyện thể thao, anh nhận chẩn đoán mắc bệnh. Sau nhiều năm điều trị, cuối năm 2017, anh bắt đầu xỏ giày chạy trong sự lo lắng của nhiều người xung quanh. Từ bước chạy 3 km, 5 km đầu tiên, anh dần chinh phục cột mốc dài hơn.

“Tôi tâm niệm chạy bộ không phải để giỏi hơn người khác, mà để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Giờ tôi chạy 10 km/ngày, mệt thì nghỉ, nhưng chưa bao giờ muốn dừng lại”, anh Tuấn Anh cho biết.

Cam kết chăm sóc chu toàn cho đội ngũ là một trong những yếu tố giúp Greenfeed xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, được đội ngũ nhân sự hưởng ứng. Năm 2025, doanh nghiệp đạt chứng nhận “Great place to work”, xếp hạng toàn cầu uy tín về môi trường làm việc. Theo kết quả khảo sát, 95% nhân viên đánh giá Greenfeed là nơi tuyệt vời để làm việc, cao hơn so với mức trung bình 59% của doanh nghiệp thông thường. Phía sau sự ghi nhận này là nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn, để mỗi cá nhân không chỉ phát triển trong công việc, mà còn có đời sống tích cực, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Không đơn thuần là doanh nghiệp có tinh thần thể thao, Greenfeed đang hướng đến xây dựng tập thể khỏe mạnh toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Đó là nơi con người và tổ chức có thể đồng hành, phát triển bền vững và cùng đi xa hơn trên mọi hành trình.