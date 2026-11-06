BIM Group đồng hành Ironman: Từ hình mẫu Hawaii đến khát vọng Phú Quốc

Câu chuyện về hành trình phát triển của giải đấu Ironman gắn với Hawaii là mẫu hình cho cách giải đấu gắn kết với du lịch nghỉ dưỡng, bồi đắp sức hấp dẫn của điểm đến biển đảo.

Đồng hành cùng thương hiệu giải đấu thể thao toàn cầu này, BIM Group nỗ lực đưa Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới - nơi hành trình chinh phục được nối dài bằng trải nghiệm ngoài đường đua.

Quần đảo Hawaii là nơi khởi nguồn của Ironman, với cuộc đua đầu tiên được tổ chức trên đảo Oahu năm 1978. Năm 1981, do an toàn giao thông, giải chuyển đến Kailua-Kona, phía tây Big Island. Tại đây, những cánh đồng dung nham trải dọc đường đạp trở thành phông nền đặc trưng cho thử thách sức bền, gắn bó với hình ảnh cuộc đua qua nhiều thập kỷ.

Với vận động viên, Kona - Hawaii gắn với khát vọng chinh phục đỉnh cao. Qua những hình ảnh thi đấu, cảnh quan Hawaii cũng đến với cộng đồng theo dõi thể thao trên thế giới. Sự gắn kết ấy cho thấy cách một sự kiện quốc tế có thể bổ sung chiều sâu trải nghiệm cho điểm đến: Hành trình thi đấu mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng và dành thời gian bên người thân.

Đó cũng là hướng phát triển mà BIM Group theo đuổi tại Phú Quốc khi đồng hành cùng Sunrise Events Vietnam đưa các giải đấu thuộc hệ thống Ironman đến đảo ngọc từ năm 2022. Trên nền tảng nghỉ dưỡng được đầu tư phát triển tại Phu Quoc Marina, sự kiện thể thao tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Phú Quốc và trải nghiệm hòn đảo.

Từ đường đua Kona đến trải nghiệm Phú Quốc

Khi đến Phú Quốc với tư cách đại sứ truyền cảm hứng năm 2024, Mark Allen, người từng 6 lần vô địch Ironman World Championship, nhận ra những nét tương đồng giữa hòn đảo này và Kona. Ông khuyến khích các vận động viên chia sẻ trải nghiệm đường đua và công tác tổ chức tại Phú Quốc với cộng đồng.

Những cánh đồng dung nham dọc đường đạp góp phần tạo nên dấu ấn thương hiệu của Ironman World Championship tại Kona (Hawaii). Ảnh: Ironman.

Nếu đường đua Kona mang dấu ấn của những cánh đồng dung nham, Phú Quốc đem đến trải nghiệm thi đấu giữa khung cảnh biển nhiệt đới với bờ cát dài và làn nước xanh tại Bãi Trường. Cảnh quan góp phần tạo nên cá tính cuộc đua, đồng thời mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng cho vận động viên và người thân.

Kailua-Kona và Bãi Trường còn có nét tương đồng về vị trí, cùng nằm ở phía tây đảo và gần sân bay. Từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, du khách mất khoảng 15 phút di chuyển đến khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, địa điểm tổ chức giải do BIM Land, thành viên BIM Group, đầu tư phát triển.

Từ đây, vận động viên bước vào chặng bơi 1,9 km tại Bãi Trường, trước khi chinh phục đường đạp 90 km và hoàn thành đường chạy 21,1 km. Những con dốc trên đường đạp đòi hỏi tính toán sức lực, trong khi cảnh quan ven biển tạo dấu ấn cho hành trình. Hòn đảo vốn quen thuộc với những kỳ nghỉ thư thái được khám phá qua trải nghiệm khác: Thử thách giới hạn bản thân.

Ở góc độ trải nghiệm thi đấu, giải Phú Quốc cũng được vận động viên ghi nhận với danh hiệu “Top 3 cuộc đua Ironman 70.3 đáng trải nghiệm nhất châu Á” tại Athletes Choice Awards 2024, theo bình chọn của người chơi.

Sức hấp dẫn của chuyến đi còn nằm ở khoảng thời gian ngoài đường đua. Tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, quy hoạch tổng thể của WATG kết nối liền mạch không gian lưu trú với các tiện ích ẩm thực, giải trí ven biển. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, câu lạc bộ giải trí như Regent, InterContinental, Sailing Club và Soul Boutique mang đến nhiều lựa chọn trong tầm bước cho vận động viên và người thân.

Không gian trung tâm giải đấu tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina do BIM Land đầu tư phát triển.

Sự kết nối ấy có ý nghĩa trong những ngày lịch sinh hoạt của mỗi thành viên khác nhau. Khi vận động viên chuẩn bị thi đấu, người thân có thể dùng bữa, dạo biển hoặc tham gia hoạt động giải trí. Sau ngày thi đấu, gia đình có thêm thời gian bên nhau để chia sẻ thành quả và tận hưởng kỳ nghỉ.

Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh là một trong những người lựa chọn Phú Quốc cho hành trình ấy. Sau khi hoàn thành cuộc đua năm 2025, chị cùng gia đình trở lại Phu Quoc Marina trong năm nay, với mục tiêu chinh phục thành tích cá nhân. Một lần trở lại kết nối cả mục tiêu trên đường đua lẫn thời gian bên người thân, cho thấy cách sự kiện thể thao có thể trở thành điểm hẹn của chuyến đi gia đình.

Khoảnh khắc về đích của vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cuộc đua BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc năm 2025. Năm nay, chị và gia đình tiếp tục quay lại Phu Quoc Marina để chinh phục thành tích cá nhân. Ảnh: SEV.

Bồi đắp điểm đến qua từng mùa giải

BIM Group và Sunrise Events Vietnam (SEV) bắt đầu hành trình 3 môn phối hợp tại Phú Quốc bằng giải BIM Group 5150 Phu Quoc năm 2022. Năm 2023, Ironman 70.3 lần đầu đến đảo ngọc, với BIM Group giữ vai trò nhà tài trợ chiến lược. Tháng 11 đánh dấu mùa giải Ironman 70.3 thứ tư liên tiếp tại Phú Quốc.

Sự đồng hành này gắn với 2 vai trò bổ trợ cho nhau. SEV tổ chức và phát triển trải nghiệm thi đấu, BIM Group đồng hành đưa sự kiện đến Phú Quốc trên nền tảng điểm đến do BIM Land đầu tư phát triển tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina. Hạ tầng lưu trú và dịch vụ tạo điều kiện đón vận động viên cùng người thân, còn sự kiện bổ sung trải nghiệm và lý do để du khách lựa chọn hòn đảo.

Tuần lễ BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc 2026 diễn ra vào ngày 13-15/11, với cuộc đua chính vào ngày 15/11. Các nội dung Ironkids và Sunrise Sprint mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em và những người mới làm quen với 3 môn phối hợp. Chương trình chạy cộng đồng Newborns Vietnam Runout cùng hoạt động huấn luyện kỹ năng an toàn dưới nước cho lực lượng cứu hộ và học sinh địa phương do chuyên gia David Field, Giám đốc đường bơi, trực tiếp hướng dẫn - góp phần kết nối sự kiện với đời sống tại điểm đến.

Diễn vào 13/11, giải chạy cộng đồng Sơ sinh Vietnam/Healthy Vietnam góp thêm những bước chân ý nghĩa để lan tỏa nhận thức về sức khỏe sơ sinh. Ảnh: Healthy Vietnam.

Việc duy trì một điểm hẹn thường niên tạo thêm cơ hội cho các dịch vụ du lịch địa phương. Theo ước tính của SEV, tổng tác động kinh tế của sự kiện Ironman tại Phú Quốc năm 2025 đạt khoảng 9,4 triệu USD .

Bên cạnh tác động kinh tế, sự hiện diện liên tục của Ironman còn mở ra cơ hội ghi dấu hình ảnh Phú Quốc trong cộng đồng vận động viên 3 môn phối hợp quốc tế. Mỗi trải nghiệm thi đấu, mỗi chuyến đi cùng gia đình và mỗi lần trở lại có thể góp thêm lý do để hòn đảo được nhắc nhớ và lựa chọn.

Câu chuyện Ironman Hawaii gợi mở giá trị của sự gắn kết được vun đắp qua nhiều năm, khi một cuộc đua trở thành lý do cho chuyến đi và trải nghiệm điểm đến góp phần nuôi dưỡng mong muốn trở lại. Với Phú Quốc, BIM Group luôn nhìn thấy tiềm năng phát triển của một vùng đất với vẻ đẹp thiên nhiên và con người mang bản sắc riêng, xứng tầm điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng góp mặt trong top đầu trên bản đồ du lịch quốc tế.