BIM Group mở rộng hệ sinh thái sau 3 thập kỷ phát triển

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, BIM Group từng bước mở rộng hệ sinh thái đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và năng lượng tại nhiều điểm đến chiến lược của Việt Nam.

Trong hơn ba thập kỷ, BIM Group cùng công ty thành viên hiện diện tại nhiều điểm đến du lịch và đô thị đang phát triển của Việt Nam. Doanh nghiệp định hướng xây dựng hệ sinh thái vận hành dài hạn cho đô thị, du lịch và năng lượng - lĩnh vực được xem là nền tảng tạo ra giá trị bền vững.

Những bước đi mở đường

Một trong những dự án đầu tiên của BIM Group tại Việt Nam là khách sạn Halong Plaza, được xây dựng năm 1994 tại Bãi Cháy, Hạ Long.

Thời điểm đó, cầu Bãi Cháy chưa được xây dựng, phà là phương tiện chính kết nối hai bờ Hòn Gai - Bãi Cháy, còn du lịch Hạ Long mới ở giai đoạn đầu. Halong Plaza sau đó trở thành một trong những khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế sớm tại khu vực, đồng thời đánh dấu bước hiện diện lâu dài của doanh nghiệp tại Quảng Ninh.

Những năm sau, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất xây dựng tuyến đường ven biển Hoàng Quốc Việt, trục hạ tầng giúp mở rộng không gian phát triển của khu vực Bãi Cháy.

Tuyến đường ven biển Hoàng Quốc Việt do BIM Group đầu tư. Ảnh: BIM Group.

Trên nền tảng hạ tầng đó, BIM Land, đơn vị phát triển bất động sản của BIM Group, phát triển khu đô thị Halong Marina với mô hình tích hợp giữa không gian an cư, khách sạn, thương mại và dịch vụ du lịch ven biển. Tại đây quy tụ cộng đồng hơn 10.000 cư dân sinh sống và đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh phối cảnh.

Nếu Hạ Long là bước đi đầu tiên, thì Phú Quốc thể hiện rõ hơn cách tiếp cận dài hạn của doanh nghiệp. Năm 2004, khi BIM bắt đầu đầu tư tại đảo Ngọc, hạ tầng nơi đây còn nhiều hạn chế và điện lưới quốc gia chưa được kéo ra đảo. Khi đó, doanh nghiệp phát triển khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina với định hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng du lịch Phu Quoc Marina do BIM Land phát triển.

Quần thể này hiện quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, cùng hệ thống dịch vụ du lịch - thương mại như beach club, chuỗi nhà hàng, quán cà phê và các tiện ích giải trí.

Mở rộng mô hình phát triển điểm đến

Từ năm 2022, BIM Land tiếp tục mở rộng mô hình phát triển điểm đến với dự án Thanh Xuan Valley tại Vĩnh Phúc. Dự án được quy hoạch theo mô hình nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, với các khu biệt thự sinh thái, tiện ích chăm sóc sức khỏe và khách sạn InterContinental Thanh Xuan Valley đang được triển khai.

BIM Land hiện là đơn vị nòng cốt của tập đoàn. Năm 2025, đơn vị ghi nhận doanh thu khoảng 9.574 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.578 tỷ đồng .

Khối khách sạn và dịch vụ du lịch của tập đoàn đạt doanh thu khoảng 2.800 tỷ đồng mỗi năm, với 10 khách sạn đang vận hành tại Việt Nam và Lào, tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 90%.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản và du lịch, BIM Group còn mở rộng sang năng lượng tái tạo. Tại Ninh Thuận, một trong những vùng khô hạn nhất Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư khu sản xuất muối công nghiệp Quán Thẻ quy mô lớn, sau đó phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời. Các dự án của BIM Energy hiện đóng góp khoảng 1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Giai đoạn phát triển mới

Từ kinh nghiệm phát triển khu đô thị và điểm đến du lịch trong hơn ba thập kỷ, BIM Group đang bước vào giai đoạn mới với định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và vận hành dài hạn.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Đoàn Quốc Huy, tiêu chuẩn cạnh tranh của ngành du lịch hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương. Hiện nay du khách có thể lựa chọn nhiều điểm đến quốc tế như Bali hay Phuket, khiến dự án du lịch tại Việt Nam phải cạnh tranh ở quy mô khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh trở thành yếu tố quan trọng để điểm đến có thể cạnh tranh trong dài hạn. Tại Hạ Long, khu đô thị Halong Marina tiếp tục được hoàn thiện với dự án mới như InterContinental Halong Bay Resort và tiện ích du lịch ven biển.

Ở Phú Quốc, BIM Land tiếp tục phát triển Phu Quoc Marina với dự án nghỉ dưỡng mới như Park Hyatt Phu Quoc, đồng thời hợp tác đối tác quốc tế để phát triển tổ hợp giải trí quy mô lớn.

Trong lĩnh vực năng lượng, BIM Energy đang chuẩn bị triển khai dự án mới với tổng công suất khoảng 1,4 GW, đồng thời hợp tác Evolution Data Centres nhằm cung cấp nguồn điện tái tạo cho hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Sau hơn ba thập kỷ, những dự án được triển khai từ giai đoạn thị trường còn sơ khai góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị, du lịch và năng lượng tại nhiều địa phương.

Trong giai đoạn tiếp theo, BIM Land đang mở rộng mô hình phát triển điểm đến sang khu vực kinh tế mới, trong đó có cửa ngõ phía tây TP.HCM, nơi doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển khu đô thị và trung tâm giao thương mới.